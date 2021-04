Beboerprotest: "Beskyt os mod overgreb på vores ejendomsret"

En række lodsejere på Arrenæs er helt uforstående overfor, at der nu skal tages politisk stilling til en fredning, hvor deres ejendomme er inddraget i forslaget.

I en mail sendt til miljø- og planudvalgets medlemmer før forrige uges udvalgsmøde gjorde lodsejerforeningen opmærksom på, at de ikke ønsker en fredning af deres ejendomme, der består af fire landejendomme i nærheden af Auderødlejren.

De henviser til et møde med DN Halsnæs tidligere på året.

"Vi står meget uforstående overfor, at vi ikke, som lovet af DN på teammødet den 12 februar, endnu ikke har fået tilsendt DNs nye udkast til den ønskede fredning. Som beskrevet, ønsker vi ikke en fredning af vores ejendomme med begrundelse i, at en fredning vil være alt for restriktiv i vores fremtidige udvikling og virke som landbrug, samt for at tilgodese de aktiviteter, der er planlagt at finde sted på disse ejendomme i forbindelse med etablering af et agrocenter i samarbejde med Sustainia World."

Gårdejer Henrik Buhl uddyber: "Med en fedning bliver der lagt en masse begrænsninger, eksempelvis kan forbud mod dræning af marker gøre jorden ubrugelig til dyrkning, og desuden kan det lovende samarbejde med Sustainia World om agrocenter for bæredygtigt landbrug komme i fare. Auderødlejren er udtaget af det oprindelige forslag, og vi ønsker også at blive udtaget af fredningsforslaget."

I brevet til politikerne har lodsejerne tilføjet en række problemstillinger, opfordrer til at udskyde beslutningen, og der afsluttes med: "Vi har en stor forventning om, at kommunen vil være medvirkende til at beskytte os mod et overgreb på vores ejendomsret."