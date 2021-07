Se billedserie Sådan kan Nødebovejen opleves. De stiplede linjer på 2-1-vejen er lavet for at sikre cyklister, men når der er parkerede biler. må de ud midt på kørebanen. Privatfoto

Beboere slår alarm: For høj fart og for meget trafik på strandvej

Halsnæs - 21. juli 2021 kl. 04:36 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Der er udsigt til Kattegat fra træterrasen, hvor flere beboere på Nødebovejen er samlet. Mellem terrassen og vandet bliver idyllen med jævne mellemrum brudt af forbipasserende biler, lastbiler og motorcykler, og det er netop trafikken på den lille kystvej, som har fået flere af beboerne til at lave et fælles opråb.

- Vi oplever, at mange biler kører meget for stærkt på Nødebovejen hver dag - hver evig eneste dag, siger Yvonne Schjerlund på vegne af beboerne.

Nødebovejen er en lokal strandvej med mange bløde trafikanter i alle aldre på vejen, blandt andet vandrere, cyklister og krydsende strandgæster. Her er intet fortov, ingen cykelstier eller overgange, til gengæld smider mange deres bil i vejsiden, hvilket begrænser både oversigtforhold og pladsen til de resterende trafikanter yderligere.

- Alligevel kører mange folk meget stærkere. De hurtigste er over 100 kilometer i timen, lyder vurderingen på terrassen.

Beboerne på vejen er klar over, at det nemt kan fremstå som om, at de bare ønsker trafikken væk fra deres vej, men de har tørre tal og en udtalelse fra Nordsjællands Politi, som bakker dem op.

I slutningen af maj foretog politiet målinger med fotovogn på Nødebovejen efter forespørgsel fra beboerne. Det resulterede i bøder til 60 ud af 175 passerende køretøjer, hvoraf 18 desuden fik et klip i kørekortet.

»Det er de højeste tal i lang tid i vores politikreds. Vi modtager mange anmodninger og prioriterer vores indsats med henblik på at skabe trygge veje i hele politikredsen. Vi har helt klart tænkt os at komme tilbage til Nødebovejen hen over sommeren!, lød det efterfølende i et brev fra Operative Færdselssektion i Nordsjællands Politi til beboerne.

- Målingen er chokerende. men ikke overraskende, siger Yvonne Schjerlund.

Hun kan fortælle mange historier om hurtigkørende biler, der er væltet på chikaner, badegæster og vandrere der måtte kaste sig ind i buskene med børn for ikke at blive ramt og om dengang hun måtte lave lazaret på stuegulvet, da der skete uheld lige ud for hus. Til sidst holdt der 11 udrykningskøretøjer på vejen.

- Vi er bange for, at der sker noget alvorligt igen, for det er vi flere, der har oplevet før, siger Yvonne Schjerlund.

Ud over at politiet selv har planlagt at komme igen, så har beboerne selv bedt om, at der snarest foretages en ny måling, og mange af grundejerne har tilbudt at stille deres grund til rådighed for politiet.