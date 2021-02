Beboere kæmper videre for trafiksikkerheden

Gruppen har før kritiseret, at en fartdæmpende chikane på strækningen blev fjernet efter en byrådsbeslutning i 2016, og at der blev lovet opsætning af fartvisere, som så senere er blevet fjernet igen.

Beboere i Store Karlsminde og Sølager har gentagne gange slået til lyd for lavere hastighed på Store Karlsmindevej, og i forbindelse med høringen om Halsnæs Kommunes trafik- og infrastrukturstrategi har 'Initiativgruppen for lavere hastighed og højere trafiksikkerhed på Store Karlsmindevej og i Sølager' fremlagt nogle konkrete forslag til bedre trafiksikkerhed.

Rækken af forslag omfatter: 1. Fartviserne skal tilbage og gøres permanente. 2. Rød 40 km forbudstavle i Sølager og på hele Store Karlsmindevej. 3. Bedre og flere chikaner, samt bedre skiltning. 4. Tung trafik – over 3,5 tons – forbydes gennemkørsel på Sølagervej og Store Karlsmindevej. 5. Permanent lukning af Karlshøjvej ved Højbjergvej – for at reducere genvejstrafikken på Store Karlsmindevej. Eller bedre: Lukning af Højbjergvej ved Store Karlsmindevej – kombineret med forlængelse af Højbjergvej til Højbjerggårdsvej – og dermed tilslutning til Frederiksværkvej.

Fartvisere eller ej

Per Makwarth fra initiativgruppen har bidt mærke i, at SF Halsnæs for nylig havde synspunkter i Halsnæs Avis om lavere fart på udvalgte strækninger, overvejende på skoleveje: "Der er også stort behov for at få sænket farten, reduceret trafikken og højnet sikkerheden på Store Karlsmindevej og i Sølager," forklarer han og henviser til høringsbrevets beskrivelser af fartproblemer, og at der hverken er fortov/gangsti eller cykelsti på en strækning på 1,3 km af Store Karlsmindevej fra Højbjergvej og til svinget i Sølager.

I høringssvaret refererer initiativgruppen desuden til et møde med medarbejdere fra kommunens trafikafdeling den 10. september 2020: "Som ovenfor anført blev vi på mødet lovet genetablering af fartviserne, hvilket ikke er sket. Bortset fra målingerne fra en trafikundersøgelse i efteråret 2020 - uden kommunens egne konklusioner på målingerne - har vi ikke modtaget tilbagemelding fra kommunen med svar på vores forslag og ønsker."

Borgmester Steffen Jensen har svaret på kritikken og understreger at sagen ikke syltet:

"Det er korrekt, at der har været afholdt et møde med administrationen den 10. september 2020 om sagen. Medarbejderne der deltog på dette møde oplyser, at det ikke blevet lovet, at der ville blive sat permanente fartmålere op. I stedet lovede de at gå tilbage og kigge på historikken i sagen for at se på, om vores praksis stadig er i overensstemmelse med byrådets ønsker på daværende tidspunkt."

Ifølge borgmesteren arbejdes der ud fra trafik- og infrastrukturstrategien med en handleplan med konkrete initiativer i forhold til trafiksikkerheden.

"Heri indgår også overvejelser om at gøre yderligere i forhold til fartdæmpende foranstaltninger ved St. Karlsmindevej. Det kan f.eks. være, at man gøre noget ved selve vejens udformning og antallet af fartdæmpende foranstaltninger. Det er min forventning, at vi løbet af foråret kommer til at tage stilling til, hvilke initiativer der skal prioriteres," slutter Steffen Jensen.

Set i bakspejlet med referater fra diverse beslutninger i 2016-17, fik beboerne først lovning på permanente fartvisere, efter at en omdiskuteret trafikchikane blev fjernet mod beboernes ønske, men senere vedtog et byrådsflertal indkøb af ekstra mobile fartvisere, som skulle indgå i en turnus på forskellige lokale strækninger.