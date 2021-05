Se billedserie Fra bæverobservationsskjulet er der udsyn over mosen og det store bæverbo. Her kan man være heldig at se en af de store gnavere. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

»Bæverding« indviet på mosens bred

NATUR: Fremover kan naturfolk iagttage Europas største gnaver fra et nyt bæverobservationsskjul ved Dronningholm Mose

Halsnæs - 19. maj 2021 kl. 08:05 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

En sort kuppel er vokset frem mellem træerne på sumpede bred af Dronningholm Mose, hvor det ligger og spejler sig i det store bæverbo, som stikker op ude i mosen og er hjemsted for en bæverfamilie. Det er ikke en beverding i ordets oprindelige forstand. Der sidder godt nok en skovridder og to repræsentanter fra henholdsvis Halsnæs Kommune og Nationalpark Kongernes Nordsjælland på en bænk ved kuplens vindue, men de venter ikke på udskænkning, men på bævere.

Parterne har i fællesskab finansieret og etableret bæverobservationsskjulet - eller sagt i spøg en »bæverding« - som tirsdag eftermiddag bliver indviet.

- Bæveren er et kæmpe dyr, Europas største gnaver, og det er ikke så tit man ser dem, men det kan man gøre uforstyrret - og uden at forstyrre - her, siger Anja Rosengreen(SF), viceborgmester i Halsnæs Kommune.

Bæver-fakta Bæveren kan veje op til 35 kg og have en længde på op til 135 cm. Den har en bred flad hale, som den bruger til at navigere og signalere med.



Bæverens tænder er utroligt skarpe, og de kan med lethed gnave selv store træer over.



Bæverne er vegetarer og lever mest af bark.



Bæverne danner par for livet og bygger bolig i sumpede områder, som består af små træstammer, grene, kviste og mudder. Indgangen til boligen er dækket af vand.



Bævere er meget territoriale og de markerer deres område med duftspor. Disse duftspor kaldes bævergejl og var meget eftertragtet i middelalderen, da man mente at det kunne lindre feber, tandpine og fødselsveer.

Bæverobservatiosskjulet var et af de forslag, som Halsnæs Kommune indstillede til den nye nationalparkplan. Her indløb over 400 forslag, men bæverskjulet fandt vej gennem nåleøjet.

- Vi har indbygget en del af forslagene i den nye nationalparkplan, og forslaget her styrker mulighederne for at opleve nationalparkens naturværdier, siger siger Carl Frederik Bruun, bestyrelsesformand for fonden Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Bæveren blev oprindeligt ikke udsat i Dronningholm Mose, men har selv slået sig ned. Det anser skovrideren som en succes. Foto: Allan Nørregaard

En succes For mere en 2500 år siden levede der bævere i Danmark, men på grund af jagt efter kød og skind, endte den med at blive udryddet.

I 1999 blev de første bævere sat ud i Jylland og ti år senere - i perioden 2009-2011 - blev der i alt udsat 23 bævere i Nordsjælland, blandt andet i Nørremosen, Ellemosen, Holløse Bredning og Ågabet, men ikke ved Dronningholm Mose, hvor et stort bæverbo i dag skyder op.

Det tolker skovrider Jens Christensen som et tegn på, at udsættelsen af bævere har været en succes.

- En bestand, der er i stand til at formere sig og selv flytte til nye områder, er en succes, siger han.

Den eneste gnaver ved indvielsen var skovrider Jens Bjerregaard Christensens udstoppede eksemplar. Foto: Allan Nørregaard

Bæverbestanden blev senest talt i 2018 og anslås at være på over 50 individer, som man kan finde spor efter mange steder i landskabet, nær sø- og å systemerne.

Ændrer landsskabet Tirsdag eftermiddag er der ingen bævere at se i mosen, men i dagens anledning har Jens Christensen fanget og medbragt et eksemplar, dog i udstoppet tilstand. Han forklarer, at bæverne som en anden landskabsarkitekt har ændret områdets karakter drastisk, siden de lavede bo i mosen og begyndte at bygge dæmninger.

Vandstanden er steget 85 centimeter, træer er druknet og døde, lysninger er dukket op i skoven og der er skabt skovsumpe og små søer. Det giver en mere varieret natur.

- Bæveren er ikke et klapdyr, men en ekstra berigelse til naturen, fordi den skaber en utrolig dynamik og aktivitet i området, som kan komme andre arter til gode. Ser man på et luftfoto af Dronningholm for ti år siden, var der grønt overalt, men på grund af bæveren er der nu en masse vådområder, siger Jens Christensen.