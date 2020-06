Send til din ven. X Artiklen: Bæredygtige planer i forladt lejr er havnet i statens søgelys Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bæredygtige planer i forladt lejr er havnet i statens søgelys

Halsnæs - 23. juni 2020 kl. 04:07 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om dørene til et nyt banebrydende projekt i Auderødlejren nær Frederiksværk ikke åbnet endnu, kan ejerne af den tidligere søværnskaserne og flygtningecenter glæde sig over, at staten ønsker at bakke projektet op. I følge Frederiksborg Amts Avis' oplysninger er der tale om en økonomisk bevilling, hvis størrelse endnu ikke ligger fast.

- Vi er i gang med grundige undersøgelser til vores projekt Sustania World og er blevet blevet kaldt til møde i ministeriet. De har hørt om projektet og vil gerne bakke det op. Det er fantastisk, siger Michael Vesthardt, som i 2018 købte Auderødlejren.

Han vil sammen med kompagnonen Sigurd Von Bülow og tænketanken Sustainia lave lejren om til et center for klima, bæredygtighed, sundhed og natur. Projektet, der går under navnet Sustainia World, skal parterne sammen drøfte i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet onsdag eftermiddag.

Borgmester i Halsnæs Kommune bakker projektet op, og på Christiansborg har Dansk Folkepartis klimaordfører Morten Messerschmidt talt varmt for projektet.

- Det har en meget spændende profil, og jeg kan se et godt potentiale i det. Det har jeg ladet ministeriet vide, og det glæder mig, at man nu følger op på det og afholder et møde, siger Morten Messerschmidt.