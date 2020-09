Anja Rosengreen (SF), formand for Udvalget for Miljø og Plan.

Bæredygtig strategi skal være konkret

En »ambitiøs klima- og bæredygtighedsstrategi« var en af de formuleringer, som det store brede flertal i byrådet - minus Dansk Folkeparti - blev enige om som et punkt af budgetaftalen for 2020, hvor der blev sat midler af til at få udarbejdet et datagrundlag for strategien.