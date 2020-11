Bæredygtig Pigalle i nye lokaler

Britt Nielsen har været indehaver af Salon Pigalle siden 2007. Hun startede selv som elev i salonen for 30 år siden.

Salon Pigalle åbner I Noord tirsdag morgen

Halsnæs - 29. november 2020 kl. 06:50 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen

Salon Pigalle i Frederiksværk flytter ind i centret I Noord den 1. december.

Samtidig indgår salonen et nyt partnerskab med frisørkonceptet Park Styling, der har fokus på bæredygtighed. Indehaveren Britt Nielsen og hendes team er det samme som altid, og hyggen fra den gamle salon tager de med over i den nye. Salonens nye navn bliver ’Park By Salon Pigalle’.

30 år siden I år er det 30 år siden, at Britt Nielsen begyndte som frisørelev. Salonen, som hun startede i, var såmænd Salon Pigalle. Sidenhen overtog Britt Nielsen salonen i 2007, og nu tager hun Salon Pigalle til næste stop på rejsen - I Noord. ”Vi glæder os rigtig meget til at vise den nye salon til vores trofaste kunder. Vi får mere plads, og det giver os endnu bedre mulighed for at skabe en både tryg og hyggelig oplevelse. Det betyder også, at vi har plads til flere ansatte, og det er bestemt en mulighed, at der snart kommer endnu en assistent, eller at der starter en ny elev”, siger Britt Nielsen, i forbindelse med åbningen i de nye lokaler.

Ny retning Udover Britt er der i dag to ansatte, Maria Dalberg har været i salonen i 11 år, og Maya Nicholls har været der i fire år. Udover den nye adresse tager Britt også Salon Pigalle i en ny bæredygtig retning, når de indgår et partnerskab med Park Styling. Det er et dansk koncept, som kombinerer høj faglighed og kollegialt sammenhold med en miljøvenlig produktserie og et generelt fokus på bæredygtighed. ”Bæredygtighed er fremtiden for frisørfaget, og nu bliver vi en del af en frisørfamilie med blandt andet skånsomme produkter, hvor der er pant på emballagen. Samtidig får vi adgang til god efteruddannelse, og vi bliver en del af et stærkt netværk af selvstændige frisører i hele Danmark”, siger Britt Nielsen endvidere.

Skånsomme produkter Der stilles høje krav til en frisørsalon, som vil være en del af Park Styling universet, og det sker for at værne om den gode kundeoplevelse både i forhold til kvaliteten af klipningen og i forhold til den oplevelse, som det skal være at gå til frisør. Blandt andet føres der styling-produkter, som er skånsomme over for kunden og miljøet, og hvor der er 20 kroners pant på emballagen. Desuden kan personalet komme på kursus regelmæssigt og indgår også i et landsdækkende erfa-netværk med de andre partner-saloner. Der findes flere end 35 Park Styling frisører rundt om i hele Danmark, blandt andet i Nykøbing Sj. og Holbæk. Park Stylings hovedkvarter ligger i Kolding.