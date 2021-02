Badeklub får saunahus med udsigt

Badeklubben Lynæs Havbad har haft stor medlemstilgang og lang venteliste de seneste år og igangsatte sidste år planer for udvidelse af det nuværende badehus med sauna og omklædningsfacicliteter på molen.

I alt 600.000 kroner er der skrabet sammen fra fonde, støttepuljer, havn og klubbens egne midler til opførelse af en ny tilbygning, som fremover skal fungere som sauna og får store vinduer, så der bliver udsyn til fjorden mod vest.

"En stor opgradering i forhold til nu, og det bliver en luksus at kunne sidde i saunaen og kigge ud over fjorden," fortæller formand Lis Kristensen, Lynæs Havbad.

"Faciliteterne har længe været for små, og med det nye byggeri bibeholdes det eksisterende hus til omklædning, og der bygges en mellemgang til den nye sauna med plads til 22 personer. Det er rundt regnet en fordobling i forhold til nu," fortsætter formanden, der regner med at der snart kan åbnes for ventelisten igen efter en gennemgang af medlemslisten på nu over 400 personer: "Nogle falder fra af forskellige årsager, og det betyder at vi så kun lukke måske 40-50 nye medlemmer ind fra ventelisten, som nu er over de 200 personer."

De nye faciliteter ventes klar til sommer, omkring den 1. juni.