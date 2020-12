Sofie Mohr, leder af Børnehuset Ølsted, glæder sig over, at kommunens dagtilbud nu kan kommunikere på platformen Aula.

Aula skal ud i dagtilbud

"Vi har i øjeblikket Tabulex, som først og fremmest er et indkrydsningssystem, hvor forældre x'er ind, når barnet kommer og skriver besked om, hvem der henter barnet og hvornår."

"Vi ser frem til Aula, for Aula kan meget mere. Det er et kommunikationssystem og ikke bare et indkrydsningssystem," lyder det fra Sofie Mohr, leder i Børnehuset Ølsted.