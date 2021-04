Asserbo inviterer til Golfens Dag

Golfens Dag bliver i år afviklet på søndag 25. april 2021.

I alt 130 danske klubber, heriblandt Asserbo Golf Club, giver denne dag en uforpligtende mulighed for at prøve golfsporten.

"Golfen er et fællesskab, som det er nemt at blive en del af. Vi ved, at mange er nysgerrige på sporten, og vi håber, at de vil benytte Golfens Dag som lejlighed til at prøve golf", siger Lars Broch Christensen, der er formand for Dansk Golf Union.