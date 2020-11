Asfaltarbejde i røg og damp: Nyvej ændres til 2 minus 1-vej

I denne og næste uge foregår asfaltarbejde i røg og damp i Asserbo-området, hvor der skal anvendes en bæredygtig asfalteringsmetode med genbrug af eksisterende belægning, som kradses op og blandes med ny asfalt under opvarmning.

"Opvarmningen afgiver en del røg og damp, som består af omkring 90 procent vanddamp og er ufarlig for omgivelserne. Du vil dog kunne opleve de samme lugtgener, som du kender fra traditionelt asfaltarbejde," melder Halsnæs Kommune om asfalteringen på Liselejevej og derefter Nyvej.

Nyvej bliver samtidig omdannet til 2 minus 1-vej på den ca. 3 km lange lige strækning til Helsingevej, hvor der desuden laves fartdæmpning med indsnævringer og vejbump. Det sker i forlængelse af tidligere beslutninger om trafiksikkerhed i Asserbo-området. På et udvalgsmøde i juni var der 4-3 flertal for 2 minus 1-løsningen med opbakning fra A og SF, mens V og DF foretrak en anden afstribning eller en cykelsti, som "desværre er alt for dyr".