Arbejderboligerne i Frederiksværk

Frederiksværks grundlægger, J.F. Classen, var yderst opmærksom på, at hans arbejdere skulle have tålelige forhold. De skulle have tøj på kroppen, mad og drikke samt tag over hovedet. Det var simpelthen en forudsætning for, at han kunne drive sin store industrielle virksomhed. Noget af det første, han byggede på Frederiks Wærk, var en række arbejderboliger, blandt andet dem i Strandgade, som der stadig er bevaret enkelte af.