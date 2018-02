Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet i Halsnæs appellerer til Kommunernes Landsforening om at undgå en ny konflikt som lærerkonflikten i 2013.

Appel om at undgå konflikt

Halsnæs - 28. februar 2018 kl. 13:43 Af Niels Jørgen Larsen

Efter at overenskomstforhandlingerne mellem de kommunalt ansatte og Kommunernes Landsforening også er brudt sammen, har Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten i Halsnæs rettet en fælles åben henvendelse til Kommunernes Landsforening med appel om at undgå at det ender i en konflikt som tilbage i 2013, hvor det ramte folkeskoleområdet.

I henvendelse skriver Lisbet Møller (EL), Anja Rosengreen (SF) og borgmester Steffen Jensen (S) på vegne af de tre partier:

»Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område har lige nu nået et kritisk punkt hvor forhandlingerne tilsyneladende er gået helt i stå. Det kan i værste fald betyde, at vi i Halsnæs inden for de nærmeste uger kan stå med en konflikt på en væsentlig del af det kommunale arbejdsmarked. KL må tage initiativ til at lande en aftale vi kan være bekendt. En aftale der er tilfredsstillende for begge parter.

Erfaringerne fra lockouten på folkeskoleområdet har lært os, at alle sejl må sættes til for at undgå, at den kommunale service rammes.

Vi ønsker ikke en konflikt, som den vi oplevede i 2013 på de kommunale arbejdspladser. Vi ønsker ikke en konflikt, som vil omfatte daginstitutioner, ældreplejen, sundhedsområdet og folkeskoler. Som arbejdsgivere for den offentlige sektor mener vi at vi behøver ro til udvikling af den borgernære velfærd

Den danske model indebærer, at der forhandles mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Og det er vigtigt at vi holder fast i den. Forhandlingerne skal ikke, ende med et lovindgreb. Det er i samfundets interesse, at der sikres ro og tilfredshed for såvel arbejdsgivere som lønmodtagere.«