Presset er lettet på nordsjællandske daginstitutioner, da en del forældre efter opfordring har fundet andre pasningsmuligheder. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Appel har virket - forældre finder anden børnepasning

Halsnæs - 15. januar 2021 kl. 04:00 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Appellen fra både regering og de enkelte kommuner til forældrene om at holde deres børn hjemme fra de ellers åbne dagtilbud, hvis det er muligt, synes at have hjulpet.

Således melder flere nordsjællandske kommuner, at væsentlig færre børn er afleveret til pasning i denne uge. I Hillerød blev tallet for mandag opgjort til 54 procent af det normale antal børn, i Fredensborg 62,5 og i Helsingør 64 procent. I Frederikssund Kommune opgøres tallene dag for dag for hver institution, og her er gennemsnittet for de seneste dage 63 procent.

Det var også tallet for Halsnæs mandag efter de seneste uger at have ligget omkring 80 procent, og det glæder borgmester Steffen Jensen, der op til weekenden udsendte en klar appel til forældrene, samtidig med at kommunen indførte en ordning hvor forældrene skulle tilmelde deres børn til pasning.

- Det er en kæmpestor hjælp for os, jeg ved personligt hvor meget det kræver at skulle få arbejdsliv og børnepasning til at hænge sammen. Jeg er glad, særlig på vegne af medarbejdere og ledere, så de kan planlægge bedst muligt hver dag for de små, siger Steffen Jensen.

Fra Furesø og Egedal meldes om 70 procent fremmøde, mens appellen tilsyneladende ikke har haft virkning i Gribskov, hvor det skønnes at 80-90 procent af børnene stadig sendes i dagtilbud.