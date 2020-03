Appel: Behold affaldet derhjemme

Sådan lyder en fælles appel fra byrådsmedlemmerne Thomas Møller Nielsen (V) og Anja Rosengreen (SF), henholdsvis formand for Halsnæs Forsyning og formand for Udvalget for Miljø og Plan. Det sker efter at der både lokalt og på landsplan har været debat og kritik fra borgere over at genbrugsstationerne er lukket for privat aflæsning i disse uger på grund af situationen med Corona-smitte.