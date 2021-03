Apotek flytter ind i supermarked

- Vi er i fuld gang med at gøre det nye apotek i stand, og vi ser frem til at kunne flytte snart, siger apoteker Amir Lavasani, som driver Hundested Apotek.

Han gør det klart, at det efter den nye apotekerlov er tilladt at lave samarbejder med supermarkeder, og han ser mange fordele i apotekets nye placering.

- Vi slår mange fluer med et smæk, synes jeg. Medicin og mad hænger sammen, og nu kan borgerne handle begge dele samtidig. Det er meget praktisk, ligesom at bageren og posthuset også er at finde her, og vi forventer, at der vil være en god synergieffekt ved at flytte ind, siger Amir Lavasani.