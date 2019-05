En tidligere medarbejder og en anmeldelse til kommunen beskylder VikaPleje for at fifle med køreplanerne. Virksomheden afviser. Foto: njl

Anonym kritik: Vika Pleje fifler stadig

I efteråret havde Halsnæs Kommune fat i ørerne på den private leverandør af pleje VikaPleje for at få virksomheden til at rette op på en række kritisable forhold, hvor ufaglært personale blandt andet tog sig af borgernes pleje og udleverede medicin. I Frederiksborg Amts Avis torsdag gjorde VikaPlejes daglige leder det klart, at virksomheden nu gjorde tingene efter bogen, og at der var blevet ændret praksis. En tidligere medarbejder hos VikaPleje og et anonymt tip til Halsnæs Kommune fortæller dog en anden historie.

