Se billedserie Anne Louise Born Sylvest vil give sine patienter tid, nærhed og kontinuitet i Torup. Foto: Gunilla Sommer

Anne er landsbylæge anno 2021

Halsnæs - 29. maj 2021 kl. 17:50 Af Gunilla Sommer Kontakt redaktionen

På gårdspladsen tager katten imod. Den er kælen og nyder opmærksomheden - og kvitterer med at tage toppen af besøgendes nervøsitet. Anne Louise Born Sylvest byder indenfor i det nyopførte lægehus. Her er beroligende musik; lyset strømmer ind ad vinduerne; og blikket drages mod udsigten til åbne vidder. Selvom bygningen er stor, så ønsker hun ikke at dele pladsen og patienterne med andre læger. Derimod er der rum til sygeplejerske, fysioterapeut og yogaundervisning.

Modtræk til udbrændthed - Nu har jeg været læge i 18 år, og der har været en udvikling, fra jeg var i turnus på hospitaler, hvor der var tid og nærvær, til i dag, hvor vi er inde i en stime af effektiviseringer og nedskæringer, og hvor der ikke er tid til noget, siger Anne Louise Born Sylvest, og fortsætter:

- Jeg kan ikke se mig selv i det der, hvor man til sidst mister overblikket og går så meget på kompromis, at man ikke har sig selv med. Det, tror jeg, er vejen til udbrændthed.

I foråret 2020 besluttede Anne Louise Born Sylvest at åbne et lægehus hjemme på gårdspladsen, og 4. januar 2021 slog hun dørene op for de første patienter. Det er i høj grad ønsket om at få et godt arbejdsliv, der er drivkraften. Hun vil være læge på landet med tid, nærhed og kontinuitet som sit erklærede mål:

- Jeg bliver helt sikkert ikke verdens rigeste læge, men jeg tror på, at jeg bliver den lykkeligste.

Tid i praksis Til et ydernummer, som er en forudsætning for, at man kan drive egen klinik som praktiserende læge, hører normalt 1600 patienter. Da klinikken åbnede, havde 400 patienter valgt Anne Louise Born Sylvest som deres læge. Nu er tallet knapt 1000, og der kommer hele tiden flere til fra hele Halsnæs og sågar fra nabokommunerne:

- Jeg er overrumplet over, hvor mange, der tilvælger mig som læge. Dem, der kommer herud, de har tilvalgt konceptet med en landsbylæge. De vil det her.

Mærker Anne Louise Born Sylvest en dag, at antallet af patienter får hende til at gå på kompromis med visionerne, så vil hun ansøge om at lukke for tilgang af nye patienter, før hun når de 1600 - og så bare tjene det mindre:

- Jeg synes, det er vigtigt, at man er åben over for at se de der små ting: Når de lægger hånden på dørhåndtaget på vej ud, så kommer det, det egentligt handlede om. Og er man i en meget fortravlet hverdag, så er det jo ikke altid, at man lige opdager det.

Når det er sagt, så er god tid ikke altid en forudsætning for god behandling. Diagnosticering af en fodvorte behøver ikke udvikle sig til en længere samtale - med mindre der er behov for det.

Ingen Doktor Hansen Anne Louise Born Sylvest vil være landsbylæge, men ikke helt som den rare Doktor Hansen fra Matador. Tiden er en anden, og patienternes behov og forventninger er nogle andre. En væsentlig forskel på tidligere tiders landsbylæger og hendes lægehus er, at der er andre læger at vælge imellem i området. I fordums tid var landsbylægen eneste læge. Det er et aktivt valg at få Anne Louise Born Sylvest som læge:

- Jeg får jo ikke de patienter, som ønsker anonymt at gå ind og anonymt at gå ud igen - og så er det klaret. Jeg får dem, som godt kan lide at småsludre i Brugsen, og som synes, det er okay, at jeg også spørger til nogle andre ting end lige det, de kommer med.

Anne Louise modtager for tiden mange journaler fra læger, der afgiver patienter til hende, men med tiden vil Anne Louise Born Sylvest også give journaler videre, når hendes patienter af den ene eller den anden årsag vælger en anden læge.

Mange lægeskift sker af praktiske årsager, men kemi og forventningsafstemning vil uvægerligt også føre til, at nogle af Anne Louise Born Sylvests patienter rykker videre:

-Nogen vil komme forkert ind her - sådan lidt fejlcastet tænker de selv. De forsvinder jo bare igen, fordi de opdager, at det her ikke er det, de havde tænkt.