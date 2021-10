Anmeldt: Bilræs i gaderne

Politiet fik sent tirsdag eftermiddag anmeldelse om, at et ukendt antal biler kørte ræs i Nørregade og Søndergade, Hundested.

En patrulje kørte til stedet for at undersøge forholdet nærmere, men der blev ved patruljens ankomst ikke kørt ræs, og det var heller ikke muligt at finde nogen personer i området, som kunne sættes i forbindelse med hændelsen, oplyser Nordsjællands Politi.