Anklager Jesper Holm brugte en del af sagens første dag på at bore i, hvad der har ansporet tiltalte til at lave en bombe. Der blev blandt andet spurgt ind til mandens familiære situation og politiske tilhørsforhold. Den tiltalte nægter sig skyldig. Foto: Hans Jørgen Johansen

Anklager graver i motivet: Hvad var tiltalt bombemands plan?

Tirsdag blev sagen mod en tiltalt bombemand fra Nordsjælland indledt. Han er tiltalt for at forsøge at fremstille og sprænge en hjemmelavet og fjernbetjent bombe, men af anklageskriftet fremgår det kun, at det skulle ske på et ikke nærmere oplyst tidspunkt og sted.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her