Andreas fra Hundested mødte Wozniacki

Halsnæs - 27. november 2019

Der var stjernedrys og sveddryppende pander på programmet, da 24 anbragte børn og unge tirsdag krydsede ketcher med verdensstjernen Caroline Wozniacki, da e-Boks og organisationen Børnehjælpsdagen for femte år i træk holdt en tennis-event for at inspirere de anbragte børn til mere fysisk aktivitet i hverdagen.

15-årige Andreas fra Hundested var én af de 24 deltagere, der fik lov at kridte tennisskoene og dyste mod den danske tennisstjerne. Og det er ikke første gang, Andreas er i duel med verdensstjernen.

- Det har været spændende at være med. Jeg havde set frem til at møde Caroline igen og de andre deltagere, og jeg har fået nogle nye venner i dag, fortaltr Andreas efter mødet med sit store idol.

De deltagende børn bor alle i plejefamilier eller på institutioner rundt om i landet.

Et særligt fokus er at vise og italesætte, at man kan opnå større mål og drømme indenfor en sportsgren, som for eksempel tennis, ved at sætte sig delmål. Disse delmål øger chancen for »små sejre«, som kan give fornyet energi og motivation. Noget børnene kan bruge i livet generelt.

Caroline Wozniacki fungerede som rollemodel og inspiration for de unge, der i særlig grad kan have brug for motivation og et ekstra skulderklap til at nå i mål med deres drømme:

- Det er femte år i træk, at jeg mødes med børnene, og det er en dag, jeg hvert år ser frem til. Jeg synes, børnene er mega seje og modige, at de tør møde op og kaste sig ud i en sportsgren, som de måske ikke før har prøvet. Udover at vi hygger os og har det sjovt sammen, så håber jeg også, at jeg kan være med til at vise, at det er vigtigt i livet at turde tage springet, at tage det første skridt i en retning og sætte sig nogle delmål. Og så huske at nyde de små sejre undervejs, som jeg selv i min tenniskarriere har gjort, siger Caroline Wozniacki.

Det var på mange måder en begivenhedsrig dag hos KB Tennis. Glade børn og store smil. Træningstøj og sved på panden. Duel og stjernestatus.