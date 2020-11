Anders Thomas' nye actionkomedie scorer masser af stjerner

Ikke alene får de fire velkendte spillere ros for deres præstationer - det gør deres yngre medspiller Andrea Heick Gadeberg så sandelige også. I filmen spiller hun Markus' (Mads Mikkelsen) teenagedatter, og de to har netop mistet deres kone/mor i noget der ligner en tragisk og tilfældig togulykke, men de tre excentriske kolleger Otto (Nikolaj Lie Kaas), Lennart (Lars Brygmann) og Emmenthaler (Nicolas Bro) dukker op med en helt anden forklaring, og derefter starter jagten på sandheden og retfærdigheden.

Og det er anmelderne tilsyneladende vilde med, for en stribe medier uddeler fem stjerner ud af seks mulige til Retfærdighedens Ryttere med Mads Mikkelsen, Nicolas Bro, Lars Brygmann og Nicolai Lie Kaas i de bærende roller.

Han har haft et mix af vold og komik i sine manuskripter siden spillefilmdebuten Blinkende Lygter, derefter Adams Æbler, De Grønne Slagtere m.fl., og den nye film er ingen undtagelse i et plot med hævntørst, skyderi og tæv, blandet med de typiske 'AT'-replikker, som hiver humor ind i alvoren.

Udpluk af anmeldelser

"Det er, som om vores 90er- og 00er-helte er vendt tilbage her i vor tids dunkleste stund for at redde ikke bare dansk film og biograferne, men os alle ud af denne krisetid." Soundvenue

"Jeg tror sgu, at Jensen har lavet sin femte klassiker på stribe. Det er da ret godt gået." Ekstra Bladet.

"Hvor Anders Thomas Jensen med Blinkende Lygter spandt en nærmest poetisk historie rundt om den sorte humor, er det som om, helheden ikke står lige så knivskarpt i »Retfærdighedens ryttere«, selv om den forsøger." BT.