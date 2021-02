Vaccineholdet igang på Løvdalen, da de første stik blev givet. I weekenden blev andet stik givet til beboere og personale. Foto: Kim Rasmussen

Anden omgang vaccine på plejecentre

Halsnæs - 03. februar 2021 kl. 04:23 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

210 beboere på plejecentrene i Halsnæs Kommune og næsten lige så mange ansatte, 202, har nu fået det andet vaccinestik mod Corona.

Det oplyser Halsnæs Kommune i en opgørelse efter at vaccinehold har været igang i weekenden. Her fik samtidig 19 borgere og 34 ansatte det første stik, mens der var seks borgere på plejecentrene der ikke fik det planlagte andet stik.

- Det er så positivt at vi er kommet så langt nu efter en imponerende indsats af personale og vaccineteam, siger formand for Udvalget for Ældre og Handicappede Thue Lundgaard (EL) og fortsætter:

- Det giver lidt mere tryghed for både beboere og medarbejdere, og det er så glædeligt at vi tager et lille skridt mod normaliserede tilstande. Det trænger både beboere, pårørende og personale til efter en hård tid for alle med uvished og restriktioner.

Samtidig udtrykker han sin glæde og lettelse over at Halsnæs er sluppet meget nådigt sammenlignet med andre kommuner i forhold til at få smitte ind på plejecentrene.

- Vi har været priviligerede, ikke mindst på grund af god indsats af personalet og fordi de pårørende har taget tingene alvorligt, siger Thue Lundgaard.