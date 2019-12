Kutteren Kivioq ved en tidligere lerlighed i Hundested havn. Privatfoto

Andelsbeviser skal bringe Kivioq hjem

Halsnæs - 31. december 2019 kl. 16:25 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foreningen Kivioqs Venner, der arbejder på at skaffe Knud Rasmussens ekspeditionsskib til Hundested som fast havn, har rundet to år og arbejder stadig videre med projektet.

»To år kan synes som lang tid, når opgaven "blot" er at skaffe finansiering til godt og vel to millioner kroner. Bestyrelsen har ikke opgivet fondsansøgningerne, men vi har nu valgt sideløbende at undersøge mulighederne for at skaffe i det mindste en del af finansieringen til Kivioqs hjemtagelse ved hjælp af andelsbeviser,« skriver foreningen i et jule-nytårshilsen til medlemmerne.

Andelstankegangen giver mulighed for at rejse kapital, som er foreningens nuværende primære formål, samtidig med, at risikoen for den enkelte andelshaver begrænses til værdien af andele.

- Vi har et ønske om, at så mange som muligt engagerer sig i at fremskaffe kapital og siden drive Kivioq efter formålet. Andelstanken er, om ikke opfundet i Danmark, så dog dybt forankret i den danske tankegang om fællesskab og risikobegrænsning. Vi undersøger samtidig mulighederne for at overtage driftansvaret for Kivioq med virkning fra det tidlige forår 2020 og dermed lægge skibet til kaj i Hundested Havn, skriver bestyrelsen i nyhedsbrevet.

Kivioqs Venner fik i efteråret ny formand. Initiativtager til projektet Per Makwarth trak sig fra bestyrelsen for at hellige sig mere personlige opgaver med familie og bolig efter igennem nogle år at have brugt al sin tid på Kivioq-projektet og andre initiativer som Hundested Motortræf og Hundested Træskibstræf. Per Makwarth fortsætter som menigt medlem af foreningen.

Ny formand er Aksel Bjørke. Læs mere i Frederiksborg Amts Avis nytårsaftensdag.