Anbragte børn og udligning presser kommunens økonomi

Halsnæs - 02. marts 2018 kl. 19:40 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stigende antal anbringelser af udsatte børn har slået et stort hul i Halsnæs Kommunes økonomi. Situationen betyder, at der skal findes 20 mio. kroner i budgettet. Det slog borgmester Steffen Jensen(S) fredag eftermiddag fast på et pressemøde på rådhuset i Frederiksværk.

- Vi har store udfordringer på det social område, og der er et større antal anbragte børn end forventet. Det vil vi støtte op om, og det betyder, at vi skal finde merfinansiering for omkring 20 mio. kroner, siger Steffen Jensen til Frederiksborg Amts Avis.

I det såkaldte Velfærdsbudget havde Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet sat fem mio. kroner af som bufferpulje på området. Men antallet af anbringelser er løbet løbsk de seneste måneder.

- Bufferpuljen var væk allerede før jul. I det nye år har vi konstateret syv nye anbringelser, og når vi samtidig skal overholde servicedriftsrammen, så er der brug for at blive tilført flere penge til området, siger Steffen Jensen.

- Barnets tarv er det vigtigste her, og vi sender ingen børn tilbage eller lader være med at anbringe dem, hvis det, er det rigtige at gøre, siger han.

Udmeldingen om kommunens forringede økonomi kommer få dage efter, at Steffen Jensen i Frederiksborg Amts Avis beklagede sig over, at Halsnæs har udsigt til en uretfærdig behandling i forbindelse med udligningsreformen.

Ordningen skal udjævne forskelle mellem kommunerne for at sikre et mere ensartet forhold mellem skatteniveau og serviceniveau, men det vil de modeller, som bliver fremlagt i en ny rapport fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg ikke i følge borgmesteren.

I de to mest sandsynlige af de fem mulige modeller skal Halsnæs Kommune modtage cirka fire mio. kroner mindre årligt fra ordningen, mens flere nabokommuner står til at modtage tocifrede millionbeløb.

- Det er simpelthen ikke sund fornuft, siger Steffen Jensen.

Han erkender, at der uanset den valgte model vil være kommuner, som føler sig uretfærdigt behandlet, men slår fast, at den nye udligningsreform efter hans mening bygger på tilfældigt udvalgte kriterier.

- Man er nødt til at kigge på landet samlet set og hjælpe der, hvor udfordringerne er størst. Reformen skal være med til at skabe et Danmark, der hænger sammen, ikke et A- og B-hold blandt kommunerne.

- I stedet virker det som om, at man meget gerne vil flytte penge fra hovedstaden til andre dele af landet, selvom vi er mere udfordret end mange jyske og fynske kommuner.

Udspillet fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg har fået Halsnæs Kommune til at udarbejde et 24 sider langt notat med beregninger, som skal tydeliggøre, at kommunen har brug for udligningsmillionerne.

Her står blandt andet, at Halsnæs' borgere har de gennemsnitligt laveste indtægter, mens andelen af sårbare børn er den højeste - en situation som betyder meget høje udgifter til børn med særlige behov, folkeskolen og sundhedsområdet.

»Resultatet er, at Halsnæs som den mest udfordrede kommune i Nordsjælland står tilbage som den store taber i den udligningsreform, der sandsynligvis er på vej. Det er uacceptabelt, fordi det strider mod et grundlæggende princip i den kommunale udligning: Nemlig at de kommuner, der har det største behov, skal tilgodeses, så sammenhængskraften bevares, og der ikke er for stor forskel i servicen blandt landets kommuner«, står der i notatet.

Det blev præsenteret på pressemødet fredag eftermiddag og var senere samme dag centrum for en orientering af kommunens byrådsmedlemmer.

- Med de udfordringer, vi som kommune har, ville det være sund fornuft, at vi fik flere penge så vi kan have og opretholde et ordentligt serviceniveau, siger Steffen Jensen.

