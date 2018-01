Anbefaler at bygge en helt ny skole

Nu anbefaler direktionen før det første møde i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud onsdag at man 100 procent arbejder videre med at bygge en helt ny skole og ikke bruger mere tid på at udersøge, hvad det vil koste at renovere Enghaveskolen, der bl.a. er ramt sf skimmelsvamp.

I dagsordenen til udvalgsmødet hedder det således: »Direktionen indstiller, at den videre proces med forberedelse af ny skole i Frederiksværk baseres på: 1. At der arbejdes videre med forberedelse af byggeprogram og udbud af en ny skole i Frederiksværk til erstatning for Enghaveskolen, og at der ikke arbejdes videre med at detaljere omkostningerne ved en renovering af den eksisterende Enghaveskole. 2. At anlægsprojektet udbydes i totalenterprise, herunder at der senere udarbejdes et forslag til dommerkomité til politisk godkendelse. 3. At planen for politisk involvering, som beskrevet i notatet om proces for projektet, godkendes.«