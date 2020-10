Smilene var store, da budgetforliget blev underskrevet. Det var de også ved vedtagelsen af budgettet. Foto: Niels J. Larsen

Ananas-juicen flød i byrådet - det sagde de også

Halsnæs - 09. oktober 2020

Enhedslistens Thue Lundgaard kaldte det »ananas i egen juice« med et udtryk for selvfedme fra Natholdet, der nu er blevet optaget i den danske ordbog. Men han var også selv en del af roseklubben, da det samlede byråd i Halsnæs vedtog budgettet for det kommende år på baggrund af det forlig, som samtlige fem partier i byrådet indgik i sidste uge.

Budgettet blev flere gange kaldt historisk. Fordi alle for første gang var med, og fordi ingen politikere kunne mindes at have haft så mange midler til rådighed ved forhandlingerne på baggrund af den ny udligningsordning, der har givet Halsnæs bedre vilkår, og den forbedrede økonomi det er lykkedes at etablere siden man i 2018 måtte indgå et »rædselsbudget«.

På Socialdemokratiets vegne fremhævede gruppeformand Helge Friis ordet forebyggelse i det han kaldte et velfærdsbudget med investering i mennesker.

- På mange punkter kan man sætte forebyggelse foran, sagde han og gennemgik en række punkter i budgetaftalen for både ældre, sundhedsområdet og ikke mindst for børn og unge omkring bl.a. overgangen fra dagtilbud til skole.

Venstres Michael Thomsen rettede en tak til borgmesteren og Helge Friis for et åbent og ærligt forhandlingsforum og glædede sig særligt over de ønsker Venstre havde fået igennem.

- En lang række af vores ønsker har netop fundet bred enighed og er derfor blevet en del af det historiske budget vi vedtager i aften, konstaterede Michael Thomsen.

På ældreområdet var der opbakning hele vejen rundt til at hver plejecenter skal have sin egen leder, til flere aktiviteter for beboerne og ansættelse af en hygiejnesygeplejerske.

Et andet Venstre-forslag, som Michael Thomsen fremhævede og som fik rosende ord fra flere andre taler, var indførelse af et idrætspas, der giver mulighed for at børn fra økonomisk udfordrede familier kan gå til sport. I budgetaftalen er det blevet bredt ud til at hedde et kultur-. og fritidspas.

Walter Christophersen (DF) understregede at en stram økonomisk styring var afgørende og roste borgmesteren for at foreslå ansættelse af en økonomisk medarbejder mere.

Som mærkesager for Dansk Folkeparti i budgettet fremhævede han de 7,5 mio. til ældreområdet, forhøjelse af Classens Dige og midler til folkeskolen.

- Folkeskolen er massivt udfordret på inklusion, sagde Walter Christophersen og appellerede til skolelederne med overfor forældrene at tale om både udelukkelse og bortvisning af elever.

Anja Rosengreen (SF) fremhævede partiets mærkesager normeringer, borgerindflydelse og grøn omstilling.

- Vi kan glæde os over et løft til den kollektive trafik og 27 millioner til cykelstier, sagde Anja Rosengreen og nævnte at der var meget grøn omstilling skjult i budgettet omkring bl.a. energiinvesteringer i forbindelse med de omfattende ejendomsrenoveringer.

Thue Lundgaard (EL) havde særligt fået ønsket om en bybus i Frederiksværk med i aftalen, ligesom Frivilligcentret var sikret mere ro, men han ville ikke kalde aftalen for idel lykke.

- Hvis EL kunne bestemme alene, blev mange ting anderledes, men vi er glade for at være del af et forlig, hvor man må give og tage, sagde Thue Lundgaard.

Efter ordførerrunden bidrog yderligere otte byrådsmedlemmer med kommentarer til budgetforliget og mere gensidig ros til de forskellige forslag.

Helle Lunderød (S) konstaterede at der »fan'me var noget ved at være kulturformand« med et budget, hvor hun ikke som tidligere skulle lede efter små forbedringer på området.

Thomas Møller Nielsen (V) mente at budgettet var et overflødighedshorn og byrådet burde danse kædedans i glæde over aftalen, hvis det ikke havde været for Corona, og han ævnte fra sit egen område som repræsentant i livredningstjenesten, at Lynæs også får livredder fremover.

Sarah Lindemann Thøgersen (S) havde fokus på at børn får motion, bevæger sig, har det sjovt og er med i et fællesskab.

Sune Raunkjær (V) var glad for at det samlede byråd omfavnede en række Venstre-forslag og konstaterede at han selv var blevet bedre til at lytte, også til politiske modstandere. Det fik både borgmester Steffen Jensen og Thue Lundgaard til at tilbyde ham indmeldelse i henholdsvis S og EL!

Tommy Frøslev (S) fremhævede løftet på ældreområdet og forebyggelse via SSP. Det sidste blev også nævnt af Frederik Germann (V), særligt at SSP ni blev placeret i de unges »hjerterum« UKC.

KIrsten Lauritsen (S) bemærkede at politik ikke var stationært og fandt det godt, at man kunne ændre kurs efter for nogle år siden at have fulgt en trend om at lægge sammen og nu har fundet ud af, at det ikke var smart.

Endelig glædede Henrik Tolstrup (S) sig over, at Halsnæs fortsat var med i Kulturmetropolen sammen med otte kommuner,