Se billedserie I værste tilfælde vil Halsnæs Kommune få brug for at investere i 169 nye plejehjemsboliger de næste 10 år. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Analyse: Kan blive brug for 169 plejehjemsboliger mere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Analyse: Kan blive brug for 169 plejehjemsboliger mere

Halsnæs - 23. april 2020 kl. 10:00 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kan blive brug for markant flere boliger til ældre og demensramte borgere i Halsnæs i fremtiden. Det viser en ny analyse, som netop er landet på bordet i to politiske udvalg.

»Beregningerne viser, at Halsnæs Kommune over de næste 10 år må forventes at skulle bygge mellem 122 og 169 faste plejeboliger samt 30 midlertidige pladser«, lyder det i analysen, som konsulentvirksomheden Index 100 står bag.

Halsnæs Kommune driver lige nu i alt 263 plejeboliger, heraf 16 demensplads, men får i følge analysen brug for at udvide kapaciteten med op mod 64 procent.

Tallene kommer bag på udvalgsformand for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune, Thue Lundgaard (EL).

- Jeg synes, at det lyder af meget i forhold til, hvor mange pladser vi har nu, og det er mere, end jeg havde regnet med, siger han og gør det klart, de 169 ekstra boliger er et »worst case scenario«.

- Det kan være et farligt tal at skrive, for vi ved ikke, om det holder vand, og det er ingen eksakt videnskab. Men det er vores bedste skøn og bud på fremtiden lige nu, og hvis ikke vi ville høre tallene, skulle vi jo ikke have spurgt efter dem.

Styr på udviklingen Det er kommunen selv, som har bestilt analysen for at få et bud på, hvad det fremtidige behov for plejehjems- og demenspladser i kommunen er.

- Vi satte penge at til at finde af ud, hvor vi står, så vi kan forberede os på fremtiden på baggrund af viden og data. Nu har vi en analyse og et bud på, hvad vi ser ind i i fremtiden, siger Thue Lundgaard(EL), formand for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune.

Den demografiske udvikling tyder generelt på, at antallet af ældre stiger, og flere borgere rammes af demens. Kommunen har dog indtil nu ikke haft konkrete tal eller bud på udviklingen i Halsnæs, og det er nødvendigt. Nu har de en færdig model og analyse, som de kan bruge til løbende at monitorere behovet på området.

- Vi er nødt til at have styr på udviklingen. Vi formoder, at udviklingen betyder flere demensramte borgere og plejekrævende borgere, fordi folk bliver ældre, og vi vil nødigt havne i en situation, hvor vi ikke kan hjælpe dem om fem og 10 år, siger Thue Lundgaard.

Flere scenarier Analysen præsenterer tre mulige scenarier for fremtiden, og her spiller begrebet sund aldring en væsentlig rolle.

Begrebet kommer fra forskningen, og omhandler tendensen til, at ældre borgere ikke bare lever længere, men også har et bedre fysisk helbred end tidligere årgange havde på samme alderstrin. Jo sundere de ældre er, jo færre plejehjemsboliger vil det være nødvendigt for kommunen at råde over.

Analysen giver desuden to bud på, hvordan kommunen kan etablere de mange nye plejehjemsboliger: Enten ved at udbygge de eksisterende plejecentre efterhånden som behovet opstår eller ved at opføre et eller flere plejecentre, en løsning der samtidig vil øge andelen af demenspladser.

Løsningerne vil i følge analysen forøge driftsbudgettet med mellem 51 og 77 millioner kroner samt kræve rekruttering af plejepersonale i størrelsesordenen 138 til 183 årsværk.

Ikke bare sættes i gang Der skal derfor træffes politiske beslutninger, som kan indebære store investeringer, og have stor betydning for det serviceniveau, som borgerne i Halsnæs Kommune kan forvente.

Men udvalgsformanden maner til besindighed.

- Det et alt for tidligt at sige noget om, hvad de rigtige løsninger er. Vi skal arbejde med og forholde os til rapporten, og vi er nødt til at overveje, hvordan vi håndtere det her bedst, siger Thue Lundgaard.

Analysen arbejder med en forventet planhorisont på tre år. Det betyder, at der skal tages en beslutning senest i foråret 2022, hvis Halsnæs Kommune skal kunne nå at realisere et nyt plejecenter i 2025.

- Jeg ville ønske, at vi kunne reagere med det samme, men så simpelt er det ikke. Det er en lang proces, som går i gang nu, hvor vi skal inddrage flere kloge mennesker. Den proces er lang, og der står ikke noget klar i morgen, bare fordi vi sætter det i gang, siger Thue Lundgaard og fortsætter:

- Men vi skal være klar til at reagere i tide.