Galvaniseringsfabrikken lå i følge regionens oplysninger i det skraveerede område, som i dag er omdannet til parkeringsplads og kortlagt som forurenet. Den stinkende byggegrund, hvor der er fundet omfattende forurening af olie kan ses på billedet som matrikel 8i.

Amt ønskede ikke at kortlægge stinkende byggegrund

FORURENING: I 2005 fravalgte Frederiksborg Amt at kortlægge Gydebakken 2, som forurenet. I dag spreder grunden stank over hele Ølsted.

Halsnæs - 01. oktober 2021

Det kom som en overraskelse for både entreprenør Jens Rasmussen og Halsnæs Kommune, at en fæl stank begyndte at sprede sig fra en grund på Gydebakken 2 i Ølsted, så snart de store maskiner begyndte at grave i jorden. Entreprenøren havde forinden fået lavet jordprøver, der var rene, og da Halsnæs Kommune i sommer gav byggetilladelse til at at opføre fem rækkehuse på grunden, kunne man se, at grunden ikke er kortlagt som forurenet af Region Hovedstaden.

Gamle dokumenter fra det daværende Frederiksborg Amt viser, at amtet for 17 år siden ikke mente, at det var nødvendigt.

I 2004 var amtet i gang med at kortlægge grunde, hvor jorden kunne være forurenet og indsamlede derfor historiske oplysninger i kommunernes og amtets arkiver. Her var grunden på Gydebakken inde i billedet, men blev droppet igen.

»På baggrund af den historiske redegørelse vurderer vi ikke, at der er grundlag for at kortlægge ejendommen i henhold til lov om forurenet jord«, lyder det i brev fra 2004, som Teknik & Miljø i Frederiksborg Amt sendte til den daværende ejer af grunden.

Embedslægens råd Forhistorien viser ellers, at der har været fundet forurening på grunden.

I 1992 foretog Frederiksborg Amts en miljøundersøgelse på grunden, og det blev fulgt op med en registreringsundersøgelse i 1995. Her blev fundet forhøjet værdier af zink i jorden.

Det blev dog dengang vurderet af embedslægen, at det »ikke gav anledning til sundhedsmæssige betænkeligheder«. Embedslægen blev dengang oplyst, at grunden kun blev brugt som oplagsplads for fabrikken, men ikke til produktion.

Da graveriet på grunden klagede flere borgere over en tjære- eller olieholdig stank. Kommunen gav siden påbud mod at arbejde videre på grunden, til der er foretaget undersøgelser på grunden. Foto: Kasper D. Dønbo

»Under denne forudsætning, finder jeg ingen betænkeligheder, at ejendommen bliver frikendt som affaldsdepot«, lyder det i dokumentet fra embedslægen, som indgår i undersøgelsen fra 1995.

Lå ikke på samme grund Den fæle stank fra byggegrunden fik i sidste uge flere borgere til at henvende sig til Halsnæs Kommune. Kommunen udstedte efterfølgende påbud mod at arbejde videre på grunden, indtil der var foretaget en række undersøgelser.

De første svar kom mandag og viste ingen tegn på kemiske stoffer eller klorerende forbindelser.

Det giver i følge de oplysninger om områdets historik, som Halsnæs Kommune har fået af Region Hovedstaden, ganske god mening.

Flere kilder har ellers oplyst Frederiksborg Amts Avis, at der tidligere var galvaniseringsfabrik på grunden, hvor der blev arbejdet med særdeles giftige væsker og kemikalier.

Men i følge regionens oplysninger, så lå fabrikken - der i folkemunde blev kaldt Galvaniseringen, men oprindeligt hed Ølsted Varmforzinkning - ikke på samme grund, som det nuværende byggeri. Fabrikken lå på en tilstødende matrikel, Ølstedvej 30.

21 jordprøver har vist omfattende forurening med olie - men ingen spor af kemikalier eller klorerende forbindelser. Foto: Kasper D. Dønbo

Byggegrunden har således en fortid som mejeri, snedker- og maskinværksted og blev blandt andet brugt som oplagssted af galvaniseringsfabrikken. Desuden blev det syre- og tungmetalholdigt processpildevand fra galvanisering afledt til en spildevandsledning og pumpebrønd på grunden.

I dag er fabriksgrunden omdannet til parkeringsplads. Den blev i 1995 registreret som affaldsdepot på grund af forekomster af zink i jord og grundvand og er kortlagt som forurenet.

- Ved etableringen af parkeringspladsen er der taget hensyn til, at det er i orden miljø- og sundhedsmæssigt med parkeringsplads, siger Lis Vedel, leder for Natur og Miljø i Halsnæs Kommune.

Tre tanke gravet ned Selvom de 21 jordprøver ikke viste spor af kemikalier, så tegnede de et billede af, at stanken skyldes omfattende forurening med dieselolie, og i følge Region Hovedstadens papirer har hele tre olietanke på henholdsvis 12.000, 6.000 og 5.900 liter været gravet ned på grunden.

Den største tank blev blændet i 1977, den næststørste blev opgravet i 1990, men der foreligger ingen informationer om den sidste tank.

Tankene påkaldte sig dog opmærksomhed fra Frederiksborg Amts allerede for 27 år siden.

»Ved olietankene kan der også være risiko for jordforurening som følge af utætheder i tanke eller forbindelsesledningerne«, lyder det i et dokument dateret i 1994, som Teknisk Forvaltning i Frederiksborg Amts står bag.

Entreprenøren er nu i gang med at opgrave og bortkøre det forurenede jord.

