Alzheimerforeningen: Regler på plejehjem er ulovlige

Halsnæs - 27. maj 2020 kl. 04:50 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere nordsjællandske kommuner modtager i disse dage brev fra Alzheimerforeningen med påstand om, at man ulovligt forvalter restriktioner for pårørendes besøg på plejecentre, hvis man med henvisning til COVID-19 forhindrer de pårørende i at gå en tur med beboeren.

- I princippet er der tale om ulovlig frihedsberøvelse, når en beboer ikke har mulighed for at gå en tur eller blive kørt i kørestol af en pårørende, siger direktør i Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen med henvisning til vejledninger fra ministerie og sundhedsmyndigheder, hvor det fremgår at kommunerne ikke kan indføre forbud mod at en borger forlader sin bolig.

Omkring 30 kommuner landet over får en henvendelse fra Alzheimerforeningen om dette. Foreningen anmoder byrådene om at sørge for, at den ulovlige forvaltning ophører. I Halsnæs mener man imidlertid ikke, at man overtræder reglerne.

- Beboere, der kan og evner, kan sagtens forlade stedet for at gå ned og handle eller andet. Ingen tvinger dem til at blive, men der er selvfølgelig hygiejneforhold der skal iagttages, når de vender tilbage, siger borgmester Steffen Jensen.

Alzheimerforeningen kritiserer også, at man i Halsnæs Kommune kun tillader at en plejehjemsbeboer får besøg en halv time om ugen og at en medarbejder skal være tilstede under besøget.

: Jeg har fuld forståelse for at man har brug for en fortrolig samtale og opfordrer til at man finder lokale løsninger, så man ikke føle sig overvåget, siger Steffen Jensen, men understreger kommunens høje prioritering af sikkerheden for at undgå smitte.

Halsnæs Kommune har hidtil ikke haft et eneste tilfælde af Corona-smitte på kommunens plejecentre.

