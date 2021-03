To kvinder fra Hundested Nanna Høyrup Andersen og Mariane Lunden Jacobsen stiller op for Alternativet. Privatfoto Foto: IB FODER

Send til din ven. X Artiklen: Alternativet har to kandidater klar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alternativet har to kandidater klar

Halsnæs - 18. marts 2021 kl. 14:52 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Alternativet i Halsnæs har opstillet Mariane Lunden Jacobsen og Nanna Høyrup Andersen som kandidater til kommunalvalget i november. To stærke kvinder, som de beskriver sig, der ønsker at være med til at »påvirke udviklingen i kommunen i en grøn og socialt bæredygtig retning.«

Spidskandidat Mariane Lunden Jacobsen flyttede med familie til Hundested for godt 20 år siden. Hun er uddannet laborant og ansat i Hundested. Hun har for år tilbage arbejdet som folkeskolelærer på to af kommunens skoler. Nanna Høyrup Andersen er født og opvokset i Hundested, hun er uddannet pædagog og har gennem de sidste 10 år været aktiv indenfor det børne- og familiepolitiske område, herunder især minimumsnormeringer og et øget fokus på omsorg og leg.

»Begge vores kandidater har et ønske om at fremme "ny politisk kultur" - som blandt andet indebærer at lytte for at forstå, være nysgerrig for at blive klogere, spille med åbne kort samt at inddrage borgere for derved sammen at finde fælles løsninger, forankret i så mange perspektiver som muligt,« skriver de i en pressemeddelelse.

Mariane Lunden Jakobsen var en af Alternativets fire kandidater til valget i 2017, hvor samlet 498 stemmer svarende til 2,8 procent ikke var nok til en plads i byrådet.

Her var man ellers med i godt et halvt år op til valget, da Qasam Nazir Ahmad kom i byrådet som afløser for Venstres Hanne Kjær Knudsen, der flyttede fra kommunen. Han var opstillet for Venstre i 2013 og blev andensuppleant, men skiftede til Alternativet, hvorved flertallet i byrådet samtidig rykkede, da han kom med.

Qasam Nazir Ahmad satsede i 2017 på en plads i Region Hovedstaden, hvilket lykkedes. Derfor var Alternativets spidskandidat til valget Benny Nielsen, som siden har forladt partiet og nu stiller op for Enhedslisten. Udover de tre nævnte stillede forfatteren Hans Hansen også op for Alternativet for fire år siden.

Det er ingen hemmelighed, at det siden har været vanskelige tider for Alternativet på landsplan med uro og medlemsfrafald, men Mariane Lunden Jakobsen og Nanna Høyrup Andersen har fastholdt deres medlemsskab.

- Vi mener at Alternativet har en politik, som er meningsfuld og relevant, måske endnu mere nu end for fire år siden. Altrernativet har nogle idéer, som stadig taler ind i folks hverdag, og vi har en tro på, at det giver mening at stille op og finder det vigtigt at Alternativet har en stemme også lokalt, siger Nanna Høyrup Andersen til Frederiksborg Amts Avis.

Mariane Lunden Jakobsen stiller op med ønsket om »ved dialog og samarbejde med alle de politiske partier, at påvirke beslutninger i kommunen i en grøn og bæredygtig retning med et fokus på natur, klima, biodiversitet, mennesker og iværksætteri - og meget gerne arbejde for at tiltrække tilflyttere, som kan bidrage med energi, virkelyst og også skattekroner,« som det formuleres.

Nanna Høyrup Andersen har som hun siger havet og naturen under huden og er optaget af at »fremme de gode initiativer, der er i kommunen ift. at passe på vores natur og samtidigt åbne op for flere måder at være i og med den på.«

Derudover har hun et stort fokus på »børnefamiliens muligheder for at få hverdagslivet til at hænge sammen..