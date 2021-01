Allan Mortensen, kundechef i Arresø Boligselskab: "Beboerne i etageejendomme har fælles affaldspladser. Skraldebilen skal hente affald på hver eneste parcelhusgrund, mens beboerne i etageejendomme har fælles affaldspladser, hvor de afleverer deres affald." Foto: Jan Stephan.

Send til din ven. X Artiklen: Almene boliger betaler dyrt for deres affald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Almene boliger betaler dyrt for deres affald

... og Halsnæs Kommune ligger helt i top, når det gælder renovationsudgifter - mere retfærdige takster efterlyses

Halsnæs - 26. januar 2021 kl. 15:19 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Ca. 1 million danskere bor i almene boliger. Og de betaler alt for meget for håndtering af deres affald, mener organisationen 'BL - Danmarks Almene Boliger'.

Særlig slemt er det i Halsnæs, der har landets højeste renovationsudgift målt pr. kvadratmeter bolig.

Betaler for meget På vegne af de almene boligselskaber i Halsnæs (Hundested Almennyttige Boligselskab, Halsnæs Ny Boligselskab, Lejerbo Frederiksværk og Arresø Boligselskab) er sendt en mail til Halsnæs Kommune, hvor der gøres opmærksom på problematikken og lægges op til dialog.

De almene boliger betaler for meget i forhold til, hvor meget de belaster affaldsordningen i Halsnæs, anføres det i mailen:

"Der mangler således en differentiering af taksterne i forhold til almene boliger, som på nuværende tidspunkt afregnes på lige fod med øvrige borgere i kommunen. Derfor betaler de almene boliger for mere, end de reelt får og belaster, da de almene boligers affaldsordninger ofte er billigere for kommunen både at håndtere og administrere end parcelhusejerne."

Det påpeges f.eks., at de almene boliger har fælles affaldsopsamling, som gør afhentningen nemmere og dermed billigere for Halsnæs Forsyning. Til gengæld har beboerne udgift til afdelingens ejendomsfunktionærer, som bruger en del af deres arbejdstid på at håndtere beboernes affald.

Det påpeges også, at beboere i almene boliger kun i begrænset omfang benytter sig af genbrugspladsen, da flere boligafdelinger har etableret egne løsninger.

"Til trods herfor betaler de almene beboere den samme takst som øvrige private grundejere i kommunen for adgangen til genbrugspladsen."

Gebyret for adgang til genbrugspladsen tegner sig for næsten 50 procent af affaldsgebyret i boligafdelingerne, fremgår det af henvendelsen til Halsnæs Kommune

Dyrest i landet At beboere i almene boliger betaler det samme pr. husstand som beboere i parcelhuse, er dybt urimeligt, mener Allan Mortensen, kundechef i Arresø Boligselskab:

"Skraldebilen skal hente affald på hver eneste parcelhusgrund, mens beboerne i etageejendomme har fælles affaldspladser, hvor de afleverer deres affald. Det er meget billigere at hente affald hos os, og det bør afspejles i affaldsgebyret," siger han.

Den uretfærdige takststrukturen gælder i hele landet, men er et ekstra stort problem i Halsnæs, fordi affaldstaksterne her er meget høje, påpeger Allan Mortensen.

Det underbygges af tal fra Landsbyggefondens regnskabsdatabase:

I gennemsnit har beboere i landets almene boliger renovationsudgifter for 27 kroner pr. kvadratmeter (2019), men i Halsnæs Kommune er renovationsudgiften helt oppe på 41 kroner pr. kvadratmeter. Hermed kan Halsnæs 'prale af', sammen med Rødovre, at have landets dyreste renovation for beboere i almene boliger.

Vil gerne mødes I en mail dateret 9. december 2020 skriver BL - Danmarks Almene Boliger:

"Derfor ønsker vi på vegne af ovennævnte almene boligorganisationer at få en dialog med Halsnæs Kommune med henblik på at få ændret taksterne for de almene boliger."

Halsnæs Kommune har kvitteret for modtagelsen, men har endnu ikke svaret på indholdet, oplyste Caroline Simone Evers, juridisk konsulent i BL, fredag 22. januar .

Halsnæs Avis kontaktede herefter Halsnæs Kommune for at spørge til sagen.

Og så gik det stærkt. Samme eftermiddag fik BL således en svarmail fra Halsnæs Kommune, hvori der blandt andet står:

"Halsnæs Kommune og Halsnæs Forsyning vil meget gerne drøfte den kommende takststruktur med jer. I peger på nogle centrale elementer, nemlig at gebyrer skal være omkostningsægte i forhold til de forskellige ordninger."

"Arbejdet med at forberede forslag de kommende takster er kun lige gået i gang. På nuværende tidspunkt kendes priserne ikke endnu. Men vi vil meget gerne holde et møde snart, lytte til jeres input. Så kan vi aftale, hvordan I kan blive inddraget i den videre proces."