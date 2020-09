Send til din ven. X Artiklen: Alle partier i byrådet står bag nyt budget: Det er de enige om Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alle partier i byrådet står bag nyt budget: Det er de enige om

Halsnæs - 30. september 2020 kl. 14:30 Af Kasper Daugbjerg Dønbo og Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Alle fem partier i Halsnæs Kommunes byråd har indgået et forlig om det næste kommunale budget for perioden 2021-2024. Det afslørede borgmester Steffen Jensen(S) og de fem gruppeformænd fra Venstre, SF, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet på et fælles pressemøde i byrådssalen i Frederiksværk onsdag eftermiddag.

Det meget lidt mundrette AVOFØ-forlig er i følge partierne en investering i nutiden og fremtiden - dels i velfærd til børn, unge og ældre, men også med større anlægsinvestering.

»I budgettet for 2021 og de efterfølgende år er der mange ting at fremhæve. Blandt andet er der fundet midler til at sikre en styrket indsats over for børn, de unge og de ældre. Dertil kommer en styrket klimaindsats og ikke mindst en økonomisk indsprøjtning til hele vores kultur- og idræt«, lyder det i forligsteksten.

Årets budget var på forhånd blev udråbt til at have historisk mange penge, blandt andet på grund af flere millioner i udligningsordning, og fordi Halsnæs Kommune er lykkedes med indsats på socialområdet, hvor særligt udgifterne til sårbare børn og voksne på et tidspunkt bankede bunden ud af kommunekassen.

»I de senere budgetår har et stort flertal i byrådet bakket op om løsningerne, og nu viser resultaterne sig i form af en robust økonomi. Derfor er det også naturligt, at hele byrådet med dette budgetforlig kan være med til at investere i nutiden og i fremtiden. Det er et stærkt signal over for borgerne. Fælles for partierne er, at de alle vil det bedste for Halsnæs. Og selvom de spænder bredt i forhold til holdninger, har alle været villige til at gøre det, der skal til, når der skal landes en bred aftale. Det er flot og vidner om et byråd, der står sammen«, skriver partierne.

Flest penge til bygninger Den største nye post i budgetforliget - og dermed for de næste fire år - er at partierne investerer massivt i kommunens ejendomme. Investeringerne tager udgangspunkt i en 10-års plan, der skal bringe de kommunale bygninger i langt bedre stand. Over de næste fire år afsættes der 290 mio. kroner til bygninger. Det er faktisk et endnu større beløb, da der også indgår indtægter for salg af bygninger, som kommunen mener kan undværes.

Der skal bruges rekordmange penge på anlæg

- blandt andet en ny svømmehal og renovering

af Hundested Hallen. Foto: Niels J. Larsen



»Målet er, at vi samlet set reducerer i antallet af kommunale bygninger, så vi får færre men bedre kvadratmeter for pengene«, lyder det i forligsteksten.

Midlerne gør det muligt at lave store forbedringer for Natur og Vej, at bygge en ny svømmehal i Frederiksværk og få renoveret Hundested Hallen. Derudover bliver der investeret i nye dagtilbudspladser på Magleblik, et ny tag på Melby-skolen, renovering af vores daginstitutioner og en hel række andre mindre forbedringer.

Børn, unge og ældre Forligspartierne er enige om at styrke skolestarten ved at sætte ekstra personale ind ved overgangen fra dagtilbud til skoler. Der afsættes 3,9 mio. kroner årligt, hvilket helt konkret betyder, at der blandt andet i hver 0. klasse vil være to voksne i perioden fra august til marts. Derudover afsættes der ressourcer til, at en pædagog pr. klasse kan arbejde med at styrke overgangen mellem dagtilbud og skole for kommende skolebørn.

Forligspartierne sætter flere penge af til bedre

normeringer i institutionerne, flere voksne

i 0. klasse og flere hænder til de ældre.



Partierne afsætter desuden 1,65 mio. kroner til bedre normeringer i institutionerne, styrker SSP-indsatsen og indfører sommerferiepasning på alle skoler.

Endelig er partierne enige om at lave en ny og ændret model til gæstedagplejen til trods for et utal af høringssvar fra forældre, institutioner og dagplejere, som har kaldt det en dårlig ide. De endelige modelforslag bliver forelagt Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud med henblik på en beslutning i december 2020.

I borgmesterens oprindelige budgetforslag, var der sat seks millioner kroner til at forberede ældreplejen, men i partiernes forlig er der kommet flere penge i posen. Partierne afsætter 7,535 mio. kr. i en samlet ældrepakke, som udmøntes med forskellige tiltag. Blandt andet ved at afsætte midler til mere fast personale på plejecentre og i hjemmeplejen.

I løbet af 2021 vil kommunen desuden dele plejecentrene, så de alle får egen, direkte ledelse. Endelig vil en del af midlerne blive brugt til daglige aktiviteter til ældre, samt en hygiejnesygeplejerske og en medarbejder mere i Træning og Aktivitet.

Kultur og idræt Forligspartierne ser budgetforliget som en håndsrækning til kommunens aktive foreningsliv. Den nuværende pulje til idrætsanlæg øges fra to mio. kr. til fem mio. kr. årligt. Og den hæves yderligere til syv mio. kr. i 2023. Det skal skabe bedre forhold for rigtig mange fritids- og idrætsudøvere.

Samtidig øges midlerne folkeoplysning, til udviklingspuljen og til den meget søgte visionspulje, så flere gode initiativer kan søge og få støtte.

Partierne har desuden fundet penge en livredderpost i Lynæs, en fuldtidsleder af Musikskolen og et såkaldt fritids- og kulturpas, som kan bruges af familier, der har svært ved at finde råd til, at deres barn eller børn deltager i en forenings- eller idrætsaktivitet.

En ny bus kører ind i budgettet, hvor der også

er fundet flere penge til idrætslivet, vilde

grøfte kanter og Hunderevet.

Foto: Kasper D. Dønbo



Klima, natur og transport Selvom der er historisk mange penge i budgettet, er det ikke mange af dem, som bliver brugt til grønne formål. Partierne er dog enige om at afsætte midler til at lave en klima- og bæredygtighedsstrategi og vil desuden bevilge penge til etableringen af Hunderevet og til vilde grøftekanter.

Classens Dige skal forhøjes i 2022, og en ny buslinje ser dagens lys. Den skal de næste tre år gå fra Arresøparken, over Frederiksværk station og til Karlsgave. Et stort ønske fra Enhedslisten.

Endelig afsættes der ni mio. kroner i 2021 og seks mio. kr. de efterfølgende år til at udmønte trafik- og infrastrukturstrategien, hvor særligt trafiksikkerhed, cykelstier og fremkommelighed er i fokus.