Se billedserie Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: Alle med i budgetaftale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alle med i budgetaftale

Halsnæs - 06. oktober 2021 kl. 14:24 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

- Alle har måtte klippe en hæl og æde en kamel!

Sådan udtrykker borgmester i Halsnæs Steffen Jensen (S) det resultat samtlige partier i byrådet onsdag kunne skrive under på. Trods, at et valg til byrådet venter om bare fem uger, står alle fem partier for andet år i træk bag aftalen om kommunens økonomi for de kommende år.

De fem - Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten - kalder det et stærkt signal til borgerne at et samlet byråd står bag:

"Det vidner om, at vi står sammen om at løse udfordringer og fastholde de resultater, der er opnået gennem de senere år," hedder de i indledningen på aftaleteksten.

Det var først meget sent tirsdag aften, at de sidste knaster faldt på plads. Således diskuterede man et beløb på bare 77.000 kr. i budgettet på cirka 2,4 milliarder, og det var lige før en liden Thue kunne have væltet læsset, hvis ikke Enhedslistens Thue Lundgaard havde fået dette beløb igennem til ønske om se på at etablere MED-udvalg i fem børnehuse i kommunen.

Haller, kile og kunstgræs Blandt nedslag i aftalen kan nævnes, at Storebjerghallen i Hundested bevares, og at Træning & Aktivitet stadig placeres på den tidligere skole, mens de resterende bygninger skal sælges.

Videre skal Enghavehallen renoveres, og der skal lægges en plan for en ny svømmehal i Frederiksværk, så man undgår et slip på to år mellem lukning af den nuværende og ibrugtagning af en ny.

En sag der har optaget mange, også i høringssvarene - spørgsmålet om fredning af Melby-kilen - løses ved, at der er afsat 600.000 kroner i budgettet til at starte en fredningssag. Melby-kilen er ikke specifikt nævnt i aftaleteksten af hensyn til Dansk Folkeparti, men alle de øvrige partier bekræftede ved præsentationen af budgetaftale, at det handlede om Melby-kilen. Det er også Venstre gået med til trods skepsis.

På samme måde er kunstgræsbaner ikke nævnt i teksten, men med formuleringen kan man stadig vælge at renovere de eksisterende. Noget Dansk Folkeparti har talt kraftigt imod.

- Vi må håbe, der sidder et grønnere byråd efter 1.januar, sagde Ole S. Nielsen (DF) om det spørgsmål.

Nærhed, klima, velfærd Borgmester Steffen Jensen roste ved præsentationen af aftalen både partierne og forhandlingslederne for også midt i en valgkamp at finde sammen og skabe et resultat.

Nærhed, grønt klima og velfærd var de overskrifter, Steffen Jensen satte på aftalen udover en økonomi, der hænger sammen.

- Det er aftalt at se på økonomien i løbet af det kommende år,. Meget afhænger af aftalen med staten, bliver den lige så ringe som i år, er det nødvendigt at justere anlægsbudgettet, sagde Steffen Jensen.

På Venstres vegne fremhævede Michael Thomsen fire områder, hvor man var glæde for at have fået indflydelse: Udvikling, idræt, klima og ældre.

- Planen om udvikling af Hundested bliver til konkrete handlinger. Storebjergområdet udvikles ved at bevare hallen og Træning og Aktivitet, men sælge andet fra til boligudvikling.

Han glædede sig over aftalerne på idrætsområdet til samlet 90 millioner kroner medregnet svømmehal, Enghavehallen, klubhusløsning for Hundested IK og penge til boldbaner. Og omkring klima en indsats for renovering af kommunale bygninger.

På ældreområdet foreslog Venstre sidste år, at plejecentrene fik større selvstændighed, og det videreføres. For at styrke rekrutteringen af medarbejdere skal man se på muligheder for at opgradere de enkeltes uddannelse, og man vil desuden ansætte unge på plejecentrene for at give beboerne en mere spændende dag og ad den vej styrke rekrutteringen.

Borgerpanel Anja Rosengreen (SF) fremhævede aftalens prioriteringer i natur og velfærd, som er SF-værdier. Der er afsat ressourcer til klimastrategi og naturformidling i form af vejledning helt ned til vuggestuer.

Et andet punkt SF har fået igennem er ønsket om at etablere et elektronisk borgerpanel. Det skal sikre, at borgernes synspunkter bliver hørt - også i sager, hvor kommunen ikke er forpligtet til at lave høringer.

Anja Rosengreen fremhævede også en ny svømmehal og udvikling af Hundested herunder Arctic Center som vigtige punkter.

- Vi udvikler kommunen for os, som bor her, og det får også gæster til at synes her er dejligt, sagde hun.

Ole S. Nielsen (DF) konstaterede, at Dansk Folkeparti var i en position, hvor man ikke kunne stille ultimative krav, men var tilfreds med at være blevet imødekommet pænt i aftalen.

Særlig var han glad for lørdagsåbning i borgerservice, og at der skal arbejdes på bedre rekruttering af personale på ældreområdet..

- Hvis Enhedslisten skulle lave budgettet alene, ville det ikke se sådan ud, men vi har fået trukket nogle ting over i en retning, hvor vi kan se os selv, konstaterede Thue Lundgaard (EL) og nævnte knaster omkring rengøringsområdet, hvor man vil bruge "gulerod i stedet for pisk" for at nedbringe sygefravær.

Samt spørgsmålet om MED-udvalg i børnehuse, der var kommet frem i høringssvarene til budgettet, og som det i 11. time lykkedes at få med i aftalen.

Klima der virker Endelig fremhævede Helge Friis (S) som den sidste af forhandlingslederne fra de fem partier, at budgettet gav plads til videreførsel af velfærd, og at man i puslespillet om ejendomsplanen havde flyttet nogle brikker, så man gjorde nogle ting "klogere, hurtigere og billigere".

Her fremhævede han aftalerne om Storebjerghallen, Enghavehallen og området med Frederiksværk Hallen og svømmehallen, samt at udviklingen af Hundested ikke bare er en plan, men der er sat penge af til at gøre noget.

- Omkring klima har vi sagt, at vi vil have nogle ting, der virker, og det er der lagt op til blandt andet med en klimamedarbejder, der kan komme til at tjene sin egen løn hjem ved at få ændret adfærd hos brugere af bygningerne, sagde Helge Friis.

Han nævnte også, at der på skoleområdet nu blev erhvervsvejledning til alle i 9. klasse. Det var en sag den unge socialdemokrat Anton Lykke Jensen, daværende elevrådsformand på Hundested Skole, tog op i starten af året.