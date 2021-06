Alle kan klatre - og det er ikke farligt

Se billedserie Rigtig mange, unge og ældre, forsøgte sig på den ny klatrevæg i Torup ved åbningen i l ørdagsFoto: Martin Eriksen

Halsnæs - 03. juni 2021 kl. 15:47 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

- Det er ikke kun en sport for de som er topfit og ikke lider af højdeskræk. Alle kan deltage.

Det fortæller formanden for den nystiftede Torup Klatreklub Sofie Most Jensen, og hun tilføjer at det ikke er farligt:

- Klatring er meget mindre farligt end kontaktsport, bare man overholder sikkerhedsreglerne.

Lørdag var hun sammen med et stort fremmøde med til at indvie den ny klatrevæg i Torup, indrettet på en af Halsnæs Lilleskoles bygninger på Hågendrupvej, hvor mange havde lyst til at prøve.

- Det var helt fantastisk, og vi har fået mange flere medlemmer end jeg havde troet.

Lige nu er omkring 30 indmeldt i en ny forening, børn, voksne og et par seniorer. På trods af at man først nu skal igang med aktiviteterne.

Tidligere dansk mester Idéen til klatrevæggen og klatreklubben er fostret i samarbejde med formand for Torup Ting Peter Plant.

- Det er kommet af at Torup blev årets landsby i 2019. Peter Plant mente at vi skulle bruge penge til noget for de unge og han forslog en klatrevæg, og jeg sagde bare »Det gør vi«!

Sofie Most Jensen har de optimale forudsætninger for det. Hun har selv klatret siden hun var 10 år og er tidligere dansk mester i sporten, der er blandt de hurtigst voksende i Danmark.

- Der er virkelig kommet go på de senere år. Der holdes konkurrencer om DM og en del småkonkurrencer rundt omkring. Hver sommer afvikles »Bornholm on the rocks« som noget at det store, fortæller hun.

Lige nu er Sofie Most Jensen den eneste i Torup med instruktøruddannelse, men flere er på vej på kursus.

Der er ingen yngre aldersgrænse for at kunne klatre, børn skal dog være tre år for at forstå at koordinere kroppen. Fra 10 år må de klatre på egen hånd.

For unge på kanten Den ny klatrevæg i Torup er tilgængelig alle dage udenfor skoletiden. Sofie Most Jensen beregner den som en fin begyndervæg, og der er allerede planer om at udvide med enten et klatretårn eller en indendørs væg på skolen.

Sjovt nok er Torup Klatreklub den første idrætsforening i den aktive landsby Torup, der ellers byder på så meget. Sofie Most Jensen er tilflytter og kan ikke forklare nærmere hvorfor, men konstaterer at man kan dyrke yoga seks forskellige steder!

Men klatrevæggen og den ny klub er ikke alene for unge og ældre i Torup.

- Det skal være til gavn og glæde for hele Halsnæs. Vi ønsker at gøre noget særligt for de unge, også de som befinder sig lidt på kanten. Klatring handler om at øge udfordringerne og skabe selvtillid i trygge rammer. Jeg har selv været et barn på kanten, der blev reddet af klatningen, fortæller Sofie Most Jensen, der i dag er direktør i et firma, der leverer steril emballage til hospitaler.

Man kan finde oplysninger om Torup Klatreklub på Facebook.

Op i højderne Formand for Torup Ting Peter Plant var selv en af de som forsøgte sig som klatrer ved lørdagens indvielse.

- Det er ikke kun os der er begejstrede. Halsnæs Kommune har givet et økonomisk tilskud til Torup Klatreklub for at skubbe os op i højderne. Det er vi meget glade for. Ligesom vi glæder os over støtte fra Nordeafonden, Torup Ting og Halsnæs Lilleskole, lyder det fra Peter Plant. Halsnæs Kommune har støttet med 28.000 kr., Nordeafodnen med 30.000, Halsnæs Lilleskole med 10.000.