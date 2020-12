Den alternative indgang til Intersport via butikkens bagdør til i Noord-centret, hvor alle har åben trods de ny restiktioner om lukning af butikscentre. Fotos: Niels J. Larsen

Alle butikker i center er åbne

Trods statsminister Mette Frederiksens melding onsdag aften om at landets butikscentre lukkes fra torsdag for at begrænse udspredningen af Corona-smitte, så kan du stadig handle i samtlige butikker i I Noord-centret i Frederiksværk.