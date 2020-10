Alkometer-test gav kvinde et problem

En 46-årig kvinde fra Frederiksværk-området blev lørdag sigtet for spirituskørsel.

Kvinden blev bedt om at puste i alkometret, og det gav et for kvinden negativt udslag.

Den 46-årige blev derfor sendt videre til udtagning af blodprøve, så promillen kunne fastslås mere præcist, oplyser Nordsjællands Politi i en gennemgang af døgnrapporten.