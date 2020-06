Alfred reddede Thomas sikkert i land

- For to år siden oplevede jeg en pige få hjertestop i vandet under svømmetræning, og det satte tanker igang om at jeg kunne være med til at redde mennesker. At blive livredder er første step til at blive ambulancefører eller andet, samtidig med at det passer med min svømmetræning, siger Alfred Højberg, der i sin første sæson skal rundt på en række af de nordsjællandske strande.