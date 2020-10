Alex er tilbage: Sing Sing Sing

'A Good Night Out' med Sing Sing Sing - Sådan lyder overskriften når Alex Nyborg Madsen, Ivan Pedersen, Sascha Dupont m.fl. kommer til Gjethuset lørdag 31.oktober til en fantastisk koncertaften i Frederiksværk.

'A Good Night Out' er en ret dækkende titel på Sing Sing Sings 2020 turné. Det er ikke bare, hvad deres publikum efterhånden har vænnet sig til at få, når de møder op til en aften i SSS-selskab. Bandet selv har også haft så mange good nights out sammen, at de i år kan fejre 10-års jubilæum.

"Det er ikke med vilje", siger Sing Sing Sing selv om det faktum, at de i år fejrer 10 års musikalsk fællesskab. Men den er god nok – konstellationen, der egentlig begyndte for sjov, er blevet en god vane for bandet. Heldigvis.