Coronatestcentret i Gjethuset i Frederiksværk. Foto: Niels J. Larsen

Alarm: Smittetal fordoblet på et døgn

Halsnæs - 23. marts 2021 kl. 16:30 Af Nieols Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

For en uge siden havde Halsnæs et af landets laveste Corona-smittetal med blot to konkrete tilfælde indenfor de seneste syv dage. Siden er tallet steget dag for dag, og tirsdag var antallet fordoblet til 30 fra 15 om mandagen.

- Vi kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed for at finde ud af om der er et lokalt udbrud igang, siger leder af ledelsesbetjening og kommunikation i Halsnæs Kommune Martin Kjellberg Ishøj og fortsætter:

- Vi er bekendt med at en elev fra 8. klasse på Magleblik Skole er smittet, han har været sammen med en række venner i weekenden, og de på skolen som har været i nærkontakt er sendt hjem for at blive testet. Desuden er elever på Tieren sendt hjem til test på grund af mistanke om smitte hos en elev.

Der var ikke tirsdag eftermiddag oplyst om andre tilfælde på skoler og institutioner i kommunen, og det ikke muligt for at komme med nærmere forklaring på stigningen i smittetal på 15 indenfor kun 24 timer.

Halsnæs har længe ligget med nogle af de laveste smittetal, helt nede på et eller to tilfælde indenfor en uge. Fra torsdag til mandag er smittetallet steget fra seks til 15 målt på seneste syv dage, så fordoblingen fra mandag til tirsdag er meget markant.

Tallet er baseret på at 7.500 Halsnæs-borgere er blevet testet indenfor den eneste uge, hvor der både har været testcenter i Gubben i Hundested og i Gjethuset, Frederiksværk. De lokale testcentre har - sammen med øget krav om test i forbindelse med at elever vender tilbage til skolerne - ført til at markant flere Halsnæs-borgere testes.

Trods den markante stigning på 24 timer ligger smittetallet i Halsnæs målt pr. 100.000 fortsat stadig blandt de lavere i Nordsjælland, men den fine rekord som kommunen med lavest smittetal er røget for en stund.