Aktiv sommerferie - Ja tak!

Den sidste uge inden skolestart bliver brugt på at brænde 'krudt' af i hhv. Heros, HI og Melby Micro Cross Klub.

I hvert fald gav en rundtur rundt i kommunen torsdag formiddag et helt andet billede. Her var der sved på panden, høj puls samt lidt ømme muskler efter fysisk aktivitet i sommervarmen.

Glem alt om, at skolebørnene i Halsnæs bruger sommerferien foran computerskærmen, uden at se dagslys eller få rørt sig.

Brydning, cross og fodbold

Første stop på turen var AK Heros klubhus på Syrevej i Frederiksværk, hvor den lokale brydeklub havde inviteret børn til Jump4Fun Sommercamp.

Omkring 17 børn i alderen 6-14 år benyttede sig af det fine tilbud, og fik et par dage med introduktion til brydesporten, eller som deltagerne selv mente - det første stadie inden OL-deltagelse. Nogle rigtig fine dage, hvor der blev trænet med et stort smil og hvor det sociale var i højsædet.

Hyggen og det sociale aspekt var ligeledes i top på rundturens andet stop, motocross banen i Melby.

Her var der tre dages træningslejr med ræs og teknisk træning for de helt unge cross-kørere, der havde gashåndtaget i bund under ledelse af den tidligere elitekører Thomas Rasksen.

Teknisk træning, blafrende netmasker og svendende fodboldbørn var der i den grad på Hundested Idrætsklubs grønne plæner.

Her var hele 87 drenge og piger samlet til en hel uges fodboldskole.

Her blev børnene udfordret teknisk, taktisk, fysisk og mentalt gennem 20 varierende træningspas hen over ugen, hvor fodbold blev kombineret med motion og leg med den runde bold.