Aktionsgruppe søger nye projekter

- Vi blev som lokal aktionsgruppe (LAG) valgt i 2014 for at sikre fordeling af midler fra EU´s Landdistriktsprogram og Hav- og Fiskeriudviklingsprogram i perioden 2014-2020, og den tid er jo gået. Men vi fortsætter som LAG indtil EU´s nye Landdistriktsprogram er på plads, og det kommer nok til at tage to år... Brexit-forhandlingerne har sat sine spor. Vi tog derfor hul på 2021 LAG-midlerne i januar, siger Peter Plant, formand for LAG Halsnæs-Gribskov.