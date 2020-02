Send til din ven. X Artiklen: Afviser klage over megasommerhuse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afviser klage over megasommerhuse

Halsnæs - 18. februar 2020 kl. 04:33 Af Niels Jørgen Larsen og Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planklagenævnet har afvist en klage fra Asserbohus Grundejerforening om opførelsen af en række store luksussommerhuse. Grundejerforeningen havde klaget over, at Halsnæs Kommune har givet dispensation fra lokalplanen og tilladt en større byggeprocent på de grunde, der er udstykket, hvor det oprindelige hotel og senere kostskole Asserbohus lå.

Her er opført 12 luksussommerhuse, hvor de største har plads til 30 overnattende.

Ifølge lokalplanen måtte bebyggelsesprocenten ikke overstige 10, men Halsnæs Kommune har givet tilladelse til en byggeprocent på 15. Asserbohus Grundejerforening klagede over, at kommunen vurderede, at dispensationen ikke ville have væsentlig indflydelse på områdets karakter. Videre klagede man over mangel på udbedring af veje, og over at kommunens skøn var baseret på urigtige oplysninger.

Klagerne blev indgivet til Planklagenævnet i september 2017, men afgørelsen er først kommet nu to og et halvt år efter. Den lange ventetid er blandt andet undskyldt med, at Planklagenævnet er rykket til Viborg som følge af den statslige udflytning af arbejdspladser.

Planklagenævnet meddeler per 7. februar 2020, at man ikke kan give grundejerforeningen medhold i klagen over Halsnæs Kommune. og at nævnets afgørelse er endelig og ikke kan indbringes for en anden myndighed.

- Dermed ender det foreløbigt her, men hvis man spoler tilbage, må der enten være begået fejl eller have været mangel på kompetencer, når man giver dispensation til så store huse og endda så mange af slagsen. Det har næppe været hensigten fra kommunens side, siger bestyrelsesmedlem i Asserbohus Grundejerforening Thomas Birk, der selv er en af de nærmeste naboer til kæmpe-sommerhusene.

Nuværende formand for Udvalget for Miljø og Plan i Halsnæs Kommune Anja Rosengreen (SF) er ikke overrasket over, at kommunen får medhold i, at man gerne måtte dispensere, men hun er meget ærgerlig over, at det skete.

- Man har lige vedtaget en lokalplan, hvor man prioriterer at fastholde skovlignende område. Så kommer den første den bedste investor, og så løber man fra den plan igen, konstaterer Anja Rosengree.

Læs mere I Frederiksborg Amts Avis tirsdag.