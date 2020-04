Aftenskolerne i Halsnæs får udbetalt fuldt tilskud for undervisningstimer, som de har aflyst. Foto: Halsnæs Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Aftenskoler får tilskud for aflyste timer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aftenskoler får tilskud for aflyste timer

Halsnæs - 21. april 2020 kl. 11:01 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De ni aftenskoler i Halsnæs Kommune vil få udbetalt fuldt tilskud på trods af aflyst undervisning. Halsnæs Kommune har valgt at følge Kulturministeriets anbefalinger for at sikre aftenskolerne overlevelse og de ansattes job.

Det glæder formand i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati i Halsnæs Kommune, Helle Vibeke Lunderød(S), at aftenskolerne får en hjælpende hånd til at komme helskindet igennem en tid præget af COVID-19:

- Jeg er rigtig glad for, at vi er kommet frem til en løsning, som kan være med til at sikre aftenskolernes overlevelse. De dygtige lærere og undervisere, der er tilknyttet aftenskolerne, er med til at sikre, at den voksne del af borgerne i Halsnæs Kommune kan modtage oplysende undervisning, som kan udvide deres horisonter og gøre dem klogere på mange forskellige ting. Derfor er det utroligt positivt, at der er skabt sikkerhed for det personale, der er tilknyttet aftenskolerne, siger Helle Vibeke Lunderød.

Tilbage i november meldte aftenskolerne ind til Halsnæs Kommune, hvor mange undervisningstimer, de regnede med, at de ville afholde. Det er ud fra det antal undervisningstimer, at deres tilskud beregnes. I forbindelse med COVID-19 har aftenskolerne i Halsnæs Kommune været nødt til at aflyse mange af de undervisningstimer, der ellers var planlagt og indberettet til kommunen. Når aftenskolerne den 1. maj skal melde ind, om de har afholdt færre eller flere aktive undervisningstimer end planlagt, vil pilen derfor pege på det første.

Under normale omstændigheder gives der kun tilskud for afholdte timer, og derfor vil færre afholdte undervisningstimer betyde, at aftenskolerne trækkes i deres tilskud. Et langt mindre tilskud end vanligt vil for aftenskolerne betyde, at de trues af lukning eller fyring af personale.

For at undgå det scenarie er det i Halsnæs Kommune blevet besluttet, at aftenskolerne kan indberette de aflyste timer som afholdte, og dermed få deres planlagte fulde tilskud. En beslutning der er i tråd med de anbefalinger på området, der er kommet fra Kulturministeriet.

Dermed vil aftenskolerne i Halsnæs vende tilbage med nye spændende og oplysende tilbud, når der igen kan afholdes undervisning.