Afstribning på Ellevej skal laves om

Ellevej får ny og smallere afstribning på vejbanen, som fremover vil give mere plads til cyklister, skriver Halsnæs Kommune på www.halsnaes.dk, og ændringen sker fordi afstribningen efter asfaltering på vejen er gjort for bred og dermed ikke overholdt de gældende regler.

"Det skal der nu laves om på. Halsnæs Kommune har været i dialog med Politiet om, hvilken løsning der rent trafiksikkerhedsmæssigt er bedst, og de er blevet enige om, at den nuværende 30 cm brede afstribning skal fjernes og i stedet erstattes af en 10 cm bred afstribning," lyder det.

Det betyder, at cyklister frem over vil have 20 cm mere plads at cykle på og dermed bedre kan undgå at køre på de brede striber, hvor der særligt i efterårs- og vinterperioden kan være glat at køre. Kørebanen beholder samtidig sin nuværende bredde, hvilket er den bredde en vejbane som minimum skal have ifølge lovgivningen. Arbejdet med den nye afstribning går i gang i uge 46 og forventes at vare 1-2 dage på Ellevej i Frederiksværk.

