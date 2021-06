Se billedserie Peter Øvre er rystet over, at kommunen forsøger at få fingrene i bådværftet med et forslag om mageskifte, hvor han til gengæld får Bøgebjerggaard. Det har han afvist. Foto: Allan Nørregaard

Afsløring: Kommune vil overtage værft i studehandel

Halsnæs - 18. juni 2021 kl. 05:28 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

- Vil du købe Bøgebjerggaard, så vil vi have Lynæs Bådeværft.

Sådan cirka lød det tilbud, som Halsnæs Kommunes daværende ejendomschef Jacob Klit-Hansen den 25. maj gav Peter Øvre, indehaver af Lynæs Bådeværft. Det fremgår af dokumenter, som Frederiksborg Amts Avis er kommet i besiddelse af.

Forslaget er et såkaldt mageskifte, hvor to parter bytter fast ejendom. Er der stor værdiforskel på ejendommene betaler den ene part desuden et beløb til den anden.

Frederiksborg Amts Avis har forelagt Peter Øvre dokumenterne, og han bekræfter forløbet.

- Det er korrekt, men det var slet ikke interessant. Vi er ikke gået i dialog om mageskifte, og det er på ingen måde derfor, vi bød på Bøgebjerggaard, siger han.

Værftsejeren gør samtidig det klart, at han blev chokeret over forslaget, som falder kort tid efter, at kommunen gentagne gange har afvist at give ham dispensation til at lave midlertidig udeservering på værftet.

- Jeg er simpelthen rystet og har aldrig nogensinde oplevet noget lignende, siger Peter Øvre.

Politisk opbakning Halsnæs Kommune satte i foråret Bøgebjerggaard, hvor der tidligere har været ungdomsskole og specialiseret skoletilbud, i udbud. Peter Øvre og flere samarbejdspartnere bød 19. april udbudsprisen på seks millioner for ejendommens tre matrikler, men deadlinen for bud var overskredet med tre dage, og buddet blev ikke taget i betragtning af kommunen.

En måned senere kontaktede Halsnæs Kommune Peter Øvres advokat for at høre, om værftsejeren var interesseret i at mødes om ejendommen.

Parterne mødtes den 25. maj - først med en rundvisning på Bøgebjerggaard og efterfølgende til et møde på rådhuset.

Peter Øvre vil ikke afstå bådeværftet. Han vil udvikle det og har blandt andet planer om udeservering. Foto: Allan Nørregaard

Det var her, at ejendomschef Jacob-Klit Hansen præsenterede Peter Øvre for ideen om et såkaldt mageskifte og gjorde det klart, at der var politisk opbakning til manøvren.

- Der blev sagt, at der var politisk opbakning til at lave et mageskifte, hvor jeg afstår værftet men til gengæld får Bøgebjerggaard, siger Peter Øvre.

Det samme fremgår også af mødereferatet fra parternes møde.

»JK præsenterede modellen, hvor Bøgebjerggård mageskiftes for PØ's bygninger på Lynæs Værft (...) JK fremhævede, at det politisk vurderedes at den bedste løsning på problemerne i Lynæs ville være, at kommunen overtog værftet. Herudover fremhævedes det skattetekniske ved mageskifte-konstruktionen samt at det politisk ville give begrænsede handlemuligheder ift. ny lokalplan«, står der i mødereferatet.

Efter mødet sendte kommunens daværende juridiske konsulent en mail til Peter Øvre, hvor mageskiftet og den politisk opbakning igen blev omtalt.

»Som sagt er der politisk opbakning til en mageskifte-løsning, hvor Bøgebjerggårds røde areal indgår med minimumsprisen på de 5.000.000 kr. og hvor Lynæs Værft indgår med en pris, der giver mening i forhold til handlen i 2017 for 1.450.000 kr.«

Kommunal indblanding Det er ingen hemmelighed, at Lynæs Bådværft og Lynæs Havns bestyrelse i årevis har haft en konflikt kørende. I dokumenterne fremgår det, at kommunen forsøger at erhverve sig bådværftet for at løse problemerne.

- De går direkte ind og blander sig i forhold i en privat virksomhed. Men hvad skal kommunen med et bådeværft?, spørger Peter Øvre.

Han kan desuden løfte sløret for, at det ikke er første gang, at kommunen viser interesse for hans værft.

- Det er flere gange indirekte blevet foreslået, at jeg skulle sælge til kommunen. Men jeg er mere interesseret i at udvikle det, siger han.

Peter Øvre har i Frederiksborg Amts Avis luftet sine planer for værftet, som på sigt involverer både bryggeri, koncerter, mad og overnatning. I første omgang har han tre gange ansøgt kommunen om midlertidig dispensation fra lokalplanen for at lave udeservering med en foodtruck, grill og bar, men alle tre gange er det blevet afvist af kommunens administration.

Ingen forhandlinger Selvom Peter Øvre har mange planer indenfor maritim turisme, så var buddet på Bøgebjerggård fra værftejeren og hans samarbejdspartnere i en helt anden boldgade. De ønskede at lave en socialøkonomisk virksomhed, hvor udfordrede unge kunne tage en såkaldt STU. Det står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og er et 3-årigt uddannelsesforløb, der henvender sig til unge i alderen 16-25 år med særlige behov.

- Tanken var, at de samtidig kunne komme ud til værftet og virksomheder i området og få erfaring med håndværksfag, servicefag og maritime fag, siger Peter Øvre.

Projektet er dog lige nu lige så dødt, som forhandlingerne med kommunen.

- Vi forhandler ikke mere. Det er fuldstændig dødt. Jeg har intet hørt, siden jeg svarede, at jeg ikke ville lave mageskifte, siger Peter Øvre.

I mellemtiden er én af Bøgebjerggaards tre matrikler blevet solgt, men kommunen ville ikke oplyse Peter Øvre om, hvem der havde overtaget den, da de stillede ham forslaget om et mageskifte. De ville heller ikke garantere, at en ny lokalplan ville blive lavet.

- Det giver jo unægteligt mindelser om situationen på Lynæs Havn, og det er utroligt, at de tror, at jeg vil købe endnu en ejendom uden en tidssvarende lokalplan. De har samtidig ikke ville forklare, hvem der har købt den lille ejendom, men hvis man overtager hovedejendommen, er man jo nødt til at vide, hvem der bliver ens nærmeste nabo. Hvad nu, hvis det er en industrivirksomhed, der skal afblæse containere eller lignende? Det kan man jo ikke leve med, siger han.

Værftsejeren vil nu i stedet fortsætte sine planer om at afholde private arrangementer og udeservering på værftet, som han har fået bevilling til at gøre en håndfuld gange.