Aflyser borgermøde om budget

Fredagens melding fra statsminister Mette Frederiksen om at forsamlingsforbuddet i hele landet sænkes til 50 personer har fået Halsnæs Kommune til at aflyse borgermødet i Gjethuset mandag 21. september. Her skulle borgmester Steffen Jensen (S) have fremlagt sit budgetforslag og svaret på spørgsmål fra borgerne.