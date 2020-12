Se billedserie Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Afgående direktørs første interview: - Bundlinjen bliver historisk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Afgående direktørs første interview: - Bundlinjen bliver historisk

OVERSKUD: I november gav Christian Dehlholm for første gang interview, siden han i 2019 satte sig i Mille Foods direktørstol. Nu stopper han som direktør, men bliver i Mille-koncernen, og du kan her læse om et historisk godt regnskab, om at eksportere til coronakrisens kinesiske epicenter og om de nye strategier, som skal føre virksomheden videre.

Halsnæs - 15. december 2020 kl. 12:06 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

- Bundlinjen bliver vores historisk bedste, siger Christian Dehlholm. Efter et hæsblæsende år som administrerende direktør i Mille Food, forlader han nu sin stilling, fordi han er udset en plads et andet sted i Mille-koncernen. Inden da nåede han at give et eksklusivt interview - det eneste i sin tid som direktør - til Frederiksborg Amts Avis.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger