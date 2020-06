Se billedserie Regeringens affaldsudspil er en kæp i hjulet på kommunens planer om at indføre optisk sortering af skraldet. Foto: Halsnæs Forsyning

Affaldsudspil sender planer om optisk sortering i skraldespanden

Halsnæs - 08. juni 2020 kl. 04:05 Af Kasper Daugbjerg Dønbo, Frederiksborg Amts Avis Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Drømmen var farvede poser, lasere og færre containere. I flere år har Halsnæs Kommune arbejdet hen imod en helt ny måde at sortere affald, og da et enigt byråd i efteråret 2019 vedtog en ny lokal affaldsplan, var det med en mulighed for, at optisk sortering skulle bane vejen til et ambitiøst mål om 55 procents genanvendelse af affaldet. Men det affaldsudspil den socialdemokratiske regering fornylig præsenterede, punkterer de drømme.

- Jeg ville sværge til optisk sortering, hvis ikke der lå det her udspil på bordet. Det kræver en investering i et nyt anlæg, som kan foretage den rette sortering, men i udspillet står der, at kommunerne ikke må drive sådan et type anlæg, siger Thomas Møller Nielsen(V), bestyrelsesformand i Halsnæs Forsyning og byrådsmedlem.

Optisk sortering går ud på, at man sorterer sit skrald i farvede poser alt efter, hvilken type affald det er. Alle poserne kan efterfølgende samles i samme skraldespand, for de bliver sorteret på et anlæg med optiske lasere, som selv skelner mellem posernes farve. Den løsning skulle give færre kørsler, mindre klimabelastning, mindre støj og være nemmere at implementere i blandt andet sommerhusområderne.

- Udspillet stikker en stor tyk kæp i hjulet på realismen i at indføre optisk sortering. Det vil være russisk roulette at gå videre med det. Det ingen mening at investere i et nyt anlæg, der kan sortere poserne, hvis vi ikke må drive eller bruge det, siger Thomas Møller Nielsen og fortsætter:

- Derfor er den bedste mulighed lige nu at gå efter et affaldssystem med flerkamre spande.

I øjeblikket er det op til kommunerne, hvordan skraldet samles, men med udspillet ønsker regeringen at indføre nationale retningslinjer om, at danskerne skal sortere mere og på samme måde. Der skal mere præcist sorteres skrald i ti fraktioner.

- Jeg synes, at det er fint og fornuftigt, at man kigger på affaldshåndteringen i hele landet og ensretter den ved at se på, hvor mange fraktioner vi skal sortere skraldet i. Ti fraktioner giver god mening for mig, og man opnår den største genanvendelse ved at sortering sker hos forbrugerne eller virksomhederne, siger Thomas Møller Nielsen.

