Affaldskanoen indviet

Kontorstol og indkøbsvogn

"Det var en rigtig flot tur i kanalen omringet af efterårsløv. Vi fik hilst på den ensomme moskusand, den må da savne sine venner", lydet det med et smil fra Annemette R. Eriksen efter landgangen. Hun fortæller videre:

" Vi forsøgte at trække en kontorstol og indkøbsvogn op af vandet, men det kræver flere folk i to kanoer. Men ellers en dejlig tur, hvor vi måtte pudse vores padleegenskaber af grundet stammer i vandet og nedhængende grene.

Den grønne affaldskano venter fremadrettet på Affaldshelte, der drager ud og gør godt. Husk på, at 70% af alt affald ender i vandet, så det giver mening at blive kanalræser udover grøftekantsfræser.

Tak til Halsnæs Avis og Winnie Topp for denne mulighed", sagde Annemette R. Eriksen.